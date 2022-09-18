Убийца "тигров" и "пантер": Как ИС-2 нокаутировал бронетехнику рейха Оглавление Рождение героя Шум и ярость ИС-2, пожалуй, самый известный тяжёлый танк Великой Отечественной войны. Однако путь ИСов к победе не был усыпан розами. 15551 15551 Берлин. Советский танк ИС-2 у Бранденбургских ворот. Коллаж © L!FE. Фото © Архив ТАСС

Рождение героя

О создании нового тяжёлого танка начали задумываться ещё весной 1942 года. Именно тогда в бой впервые пошли модернизированные немецкие танки Pz-4 и самоходки StuG-III с усиленной бронёй и усовершенствованными орудиями. Кроме того, немцы начали применять кумулятивные снаряды, которые производили настоящее опустошение в рядах советских танков.

StuG III во время боя за Лопанский мост в Харькове 25 октября 1941 года. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 183-L20582 / Schmidt / CC-BY-SA 3.0

Проект создания нового танка курировал Жозеф Котин. Это был один из опытнейших конструкторов СССР, имевший громадную практику проектирования тяжёлых танков, в частности, именно он стал отцом семейства КВ. "Клим Ворошилов" был не лишён недостатков, начиная от невысокой надёжности и заканчивая очень тяжёлыми условиями работы экипажа. Непосредственным конструктором танка стал Николай Шашмурин, которого Котин отлично знал по работе в 30-е годы на Кировском заводе в Ленинграде.

Первоначально речь шла о машине массой 30 тонн с пушкой калибра 85 миллиметров. Танкостроители пытались создать универсальную машину, сочетающую хорошую подвижность с живучестью. Первый образец получил обозначение КВ-13. На испытаниях новая машина полностью провалилась: ходовая часть оказалась ненадёжной. Доработка КВ-13 привела к появлению опытных образцов с разными системами вооружения. На одной из версий стояла 76-миллиметровая пушка, аналог той, что использовалась на серийных КВ. Однако для тяжёлого танка второй половины войны требовалось нечто более мощное.

Осенью 1942 года в руки конструкторам попался подбитый "тигр". Причём практически в рабочем состоянии, даже с технической документацией. Не менее значимым событием была встреча красноармейцев с новинками немецкой полевой фортификации. К таким относилось, например, массово изготовлявшееся бронированное пулемётное гнездо типа "Краб". Бронеколпак целиком из броневой стали утапливался в специально вырытый котлован, после чего наружу оставалась торчать только амбразура и крыша.

Словом, стало ясно, что войскам требуется машина, вооружённая пушкой, способной поразить даже очень хорошо защищённую цель. Обстрелы трофейных "тигров" привели к однозначному выводу: нужно повышать калибр. Правда, более мощное вооружение неизбежно приводило к увеличению габаритов: машина раздавалась вширь, масса росла. Мысль создать идеальный танк с высокой скоростью, бронезащитой и огневой мощью отбросили, и жертвой пала подвижность.

Поначалу думали ограничиться орудием калибра 85 миллиметров. Для среднего танка такая пушка вполне подходила, но Котин настаивал на установке ещё более мощного орудия: на типичной дистанции танкового боя среднюю бронетехнику неприятеля из 85-миллиметрового орудия можно было бы выбивать, а вот тяжёлую уже нет. В итоге Котин и его команда решились на эксперимент с орудием калибра 122 миллиметра.

В качестве базовой модели избрали 122-миллиметровую корпусную пушку А-19. Это была мощная артсистема, а Пермский завод № 172 давно их освоил и довольно интенсивно производил. Осенью 1943 года был готов эскизный проект, который впечатлил наркома танковой промышленности Вячеслава Малышева, а затем и Сталина. Ещё больший фурор новая модель произвела на полигоне, где из неё расстреляли трофейную "пантеру". С полуторакилометровой дистанции снаряд буквально разворотил "кошачью" башню, пробив её насквозь. Правда, при этом взорвался дульный тормоз на пушке. К счастью, никого не убило, а конструкцию тормоза пришлось полностью переработать.

Недостатки у нового танка были. Во-первых, крайне плохая для танковой пушки скорострельность (всего полтора – три выстрела в минуту) не позволяла забрасывать противника снарядами в высоком темпе. Другой серьёзной проблемой ИС-2 был малый боекомплект. Танкисты часто старались помещать в машины снаряды сверх штата.

СССР, Челябинск, осень 1943 года. Готовый тяжёлый танк ИС ("Иосиф Сталин") в цехе Кировского завода Наркомтанкопрома перед отправкой на фронт во время Великой Отечественной войны. Фото © Архив ТАСС

Однако куда лучшая по сравнению с любым средним танком живучесть и, главное, могучее орудие искупали всё. ИС-2 пошёл в серию.

Шум и ярость

ИС-2 начали боевую карьеру в апреле 1944 года на Украине. Пошедшие прежде них в бой ИС-1 не слишком впечатлили ни своих солдат, ни противника: эти машины несли потери, неадекватные успехам. А вот об ИС-2 такого сказать уже было нельзя. Для начала неприятный сюрприз противнику преподнесла живучесть новых машин. Даже снаряды "тигров" не всегда обеспечивали их поражение.

Летом 1944 года один из ИСов получил сразу 18 попаданий 75-миллиметровых пушек и уцелел. Неуязвимых танков не существует, но контраст с уязвимыми для огня Т-34 был очевиден. Один из пехотинцев позднее вспоминал, что, когда он увидел подбитый ИС, первой реакцией стало удивление: "Я думал, их вообще ничто не берёт". Настоящим бенефисом ИС-2 стали сражения лета 1944 года. ИС-2 не заменяли собой средние танки, их бросали в бой в составе отдельных тяжёлых полков (позднее и бригад) на ключевых направлениях прорыва. И в этом качестве они проявили себя блестяще.

— Большие бои за населённые пункты часто шли по одному сценарию. Впереди пускали наши танки ИС-2 из корпусного тяжёлого танкового полка, которые таранили оборону немцев. Потом шли в сопровождении мотострелков бригадные танки, "Шерман", которые сразу горели как свечки или как спички, и танки Т-34 из постоянно сопровождавшей нас бригады, — воспоминания Захара Фридмана из разведывательной роты мехбригады.

Ключевое различие между "Тигром" и ИС-2 — это комплекс вооружения. Они отличаются даже не на уровне технологий, а концептуально. В случае "Тигра" мы видим пушку с великолепными баллистическими характеристиками, очень хорошей оптикой, высокой скорострельностью и бронепробиваемостью. Это орудие танка, чья основная функция — охота на бронетехнику противника. Однако разработчики ИС-2 не могли ставить себе задачу создать совершенное противотанковое орудие. Основным противником ИС-2 были не танки, а бетонные доты, пулемётные гнёзда в прочных каменных домах, артиллерийские батареи. И вот с этой задачей пушка ИС-2 справлялась отлично. Весившие 25 килограммов снаряды давали море осколков, а фугасное действие позволяло просто "сложить" перекрытия домов вместе с засевшим внутри противником.

ИС-2 несколько хуже "Тигра" справлялся с задачей расстрела множества танков противника: мешала низкая скорострельность. Однако беззащитными в столкновении с танками ИСы нельзя назвать. На немецкие танки и САУ сыпались те же самые 25-килограммовые снаряды, причинявшие страшные повреждения.

Тяжёлую технику под огнём ИСов ничего хорошего не ожидало. Александр Фадин вспоминал:

— Откуда ни возьмись идут два наших ИС-2. Я их в первый раз увидел. Поравнялись с нами, встали. Два "тигра" отделяются и выходят чуть вперёд, вроде как дуэль. Наши упредили их с выстрелом и снесли обоим башни.

Здесь очень важно одно обстоятельство. Ремонтные подразделения вермахта отличались отличным оснащением и высокой квалификацией персонала. Поэтому было крайне желательно не просто поразить немецкую машину, а нанести такой ущерб, чтобы ремонтировать в ней стало нечего. Снаряды ИСов отлично справлялись с этой задачей.

При правильном их применении ни одна машина противника не могла чувствовать себя уверенно. Интересно, что "королевские тигры", впервые применённые летом 1944 года на Сандомирском плацдарме, никакого фурора не произвели. Столкновение на Висле окончилось фиаско новой бронетехники вермахта. 501-й тяжёлый батальон, только что укомплектованный "королевскими тиграми", был попросту избит действующей из засады "сборной" нескольких потрёпанных танковых частей РККА, где лишь некоторое количество составляли ИСы. 24 танка, из которых 13 — "королевские тигры", были потеряны противником.

Однако главной целью всё равно оставались неподвижные огневые точки. Характерен отчёт 80-го Гвардейского тяжёлого полка по итогам Висло-Одерской операции. Полк претендовал на уничтожение 19 танков и САУ, 41 орудия, 15 пулемётных гнёзд, 10 миномётов и 12 блиндажей. Некоторые полки и бригады отчитывались даже об уничтожении сотен огневых точек и артиллерийских позиций при крайне скромных заявках на подбитую бронетехнику.

Никакие качества машин не могли бы принести пользу, если бы не радикально улучшившийся уровень подготовки танкистов и командиров. В начале войны танки постоянно погибали из-за того, что их не поддерживала пехота.

Именно отлаженное взаимодействие со стрелками и артиллерией и высокие собственные качества позволяли танкистам ИСов выходить победителями даже из очень сложных боёв против превосходно вооружённых танковых батальонов вермахта и СС. Один из танкистов позднее писал:

СССР, 1943 год. Десантники Рабоче-крестьянской Красной армии на лёгком танке Т-60 во время наступления на Брянском фронте в ходе Великой Отечественной войны. Точная дата и место съёмки не установлены. Фото © ТАСС / Александр Грибовский

— Вдруг осенью 1944-го из тыла к нам начали приходить очень умные мальчики — младшие лейтенанты… Они уже не производили впечатления школьников в одежде не по росту, а нормально командовали, прекрасно знали матчасть не только свою, но и противника… а главное — практически все они делали всё это машинально! Не задумываясь! Их звали "академики"!

Даже в сильно урбанизированной Германии ИС-2 оставались мощным тараном, который мог плодотворно использоваться. Красноармейцы использовали в городах классический приём "ёлочка": танки в сопровождении автоматчиков и снайперов шли по разным сторонам улицы, страхуя друг друга. Пехота отстреливала фаустников и артиллеристов, танки давили огнём пулемётчиков, сносили доты и крушили баррикады.

Конечно, война даже на таких мощных машинах оставалась устрашающе опасным делом. По словам участников боёв, из личного состава экипажей танков конца 1943 года до Победы дошли примерно 25% танкистов.

Весной 1945-го ИС-2 закончили свою главную битву. Позднее они служили в танковых войсках нескольких дружественных СССР стран, но в первую очередь ИС остался символом Победы в Великой Отечественной, танком, закончившим войну убедительным нокаутом на улицах Берлина, Праги и Вены.

Авторы Евгений Норин