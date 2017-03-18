Показ Айшат Кадыровой закрыл Неделю моды в Москве

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, несмотря на молодой возраст, уже успела зарекомендовать себя в мире высокой моды как перспективный дизайнер. 18-летняя Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который 1 марта представил в родном городе Грозном первую коллекцию платьев и духи. Спустя полмесяца Айшат Кадыровой выпала честь закрывать своим шоу московскую Неделю моды. Несмотря на то что дефиле моделей в платьях, достойных настоящей принцессы, входило в программу Mercedes-Benz Fashion Week Russia, показ прошёл не в привычном "Манеже", а в роскошных интерьерах Петровского путевого дворца.