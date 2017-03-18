Показ Айшат Кадыровой закрыл Неделю моды в Москве
Айшат Кадырова
Фото: L!FE
Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, несмотря на молодой возраст, уже успела зарекомендовать себя в мире высокой моды как перспективный дизайнер. 18-летняя Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который 1 марта представил в родном городе Грозном первую коллекцию платьев и духи. Спустя полмесяца Айшат Кадыровой выпала честь закрывать своим шоу московскую Неделю моды. Несмотря на то что дефиле моделей в платьях, достойных настоящей принцессы, входило в программу Mercedes-Benz Fashion Week Russia, показ прошёл не в привычном "Манеже", а в роскошных интерьерах Петровского путевого дворца.
Перед тем как девушки в нарядах Firdaws вышли на подиум, ансамбль кавказских танцев исполнил традиционную лезгинку перед собравшимися гостями, размещёнными в нескольких залах дворца. На front-row модного шоу были замечены глава ЦУМа Алла Вербер, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, актриса Анна Хилькевич, певица Ольга Орлова и многие другие.
Фото: L!FE
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым
Фото: L!FE
Вячеслав Зайцев
Фото: L!FE
Зара
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE
Фото: L!FE