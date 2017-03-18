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Опубликовано 18 марта 2017, 15:56

Показ Айшат Кадыровой закрыл Неделю моды в Москве

Айшат Кадырова Фото: L!FE

Айшат Кадырова

Фото: L!FE

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, несмотря на молодой возраст, уже успела зарекомендовать себя в мире высокой моды как перспективный дизайнер. 18-летняя Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который 1 марта представил в родном городе Грозном первую коллекцию платьев и духи. Спустя полмесяца Айшат Кадыровой выпала честь закрывать своим шоу московскую Неделю моды. Несмотря на то что дефиле моделей в платьях, достойных настоящей принцессы, входило в программу Mercedes-Benz Fashion Week Russia, показ прошёл не в привычном "Манеже", а в роскошных интерьерах Петровского путевого дворца.

Перед тем как девушки в нарядах Firdaws вышли на подиум, ансамбль кавказских танцев исполнил традиционную лезгинку перед собравшимися гостями, размещёнными в нескольких залах дворца. На front-row модного шоу были замечены глава ЦУМа Алла Вербер, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, актриса Анна Хилькевич, певица Ольга Орлова и многие другие.

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым Фото: L!FE

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым

Фото: L!FE

Вячеслав Зайцев Фото: L!FE

Вячеслав Зайцев

Фото: L!FE

Зара Фото: L!FE

Зара

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

Фото: L!FE

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Роберт Белов
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