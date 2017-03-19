Эмма Стоун примет участие в японской игре

В новом проекте японского гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы — Death Stranding — принимают участие Норман Ридус, Гильермо дель Торо и Мадс Миккельсен. Последний играет не только главного злодея, но и стал автором нового слуха. Он касается оскароносной актрисы.

Эмма Стоун примет участие в Death Stranding Фото: © Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Во время проведения Comic Con в Саудовской Аравии Миккельсену задали вопрос о том, если ли возможность, что звезда "Ла-Ла Ленда" появится в игре. Актёр дал неочевидный ответ: "Я не могу об этом говорить, но мне очень нравится этот слух. Очень хороший слух".