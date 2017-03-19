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Опубликовано 19 марта 2017, 10:29

В App Store вышла игра про кота-обжору

Мобильный платформер The Big Journey разработала независимая студия Armor Games. Анонс состоялся на GDC 2017.

Кадр видео &ldquo;The Big Journey - Release Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “The Big Journey - Release Trailer”. Скриншот © L!FE

Игра знакомит нас с котом по имени Мистер Вискерс. Главный герой The Big Journey является большим любителей пельменей, особенно это заметно по его округлым формам.

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Состоялся выход мобильной игры про кота-обжору

Скриншот © L!FE

По сюжету поставщик любимых пельменей Вискерса неожиданно пропал, поэтому главный герой отправляется на его поиски. Коту придётся прокатиться по зелёным долинам, мрачным пещерам и пыльным пустыням, попутно уклоняясь от различных препятствий и собирая бонусы.

Приобрести игру The Big Journey можно в App Store. Цена — 149 рублей.

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Сергей Сурепин
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