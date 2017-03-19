В App Store вышла игра про кота-обжору
Мобильный платформер The Big Journey разработала независимая студия Armor Games. Анонс состоялся на GDC 2017.
Кадр видео “The Big Journey - Release Trailer”. Скриншот © L!FE
Игра знакомит нас с котом по имени Мистер Вискерс. Главный герой The Big Journey является большим любителей пельменей, особенно это заметно по его округлым формам.
Состоялся выход мобильной игры про кота-обжору
Скриншот © L!FE
По сюжету поставщик любимых пельменей Вискерса неожиданно пропал, поэтому главный герой отправляется на его поиски. Коту придётся прокатиться по зелёным долинам, мрачным пещерам и пыльным пустыням, попутно уклоняясь от различных препятствий и собирая бонусы.
Приобрести игру The Big Journey можно в App Store. Цена — 149 рублей.