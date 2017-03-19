Nintendo Switch обделили сильным железом

3 марта 2017 года консоль Nintendo Switch поступила в продажу, но только сейчас удалось узнать, что находится внутри устройства. Как оказалось, Nintendo установила в Switch стоковый чип Tegra X1 — вместо модифицированного, как сообщалось ранее.

Nintendo обделила Switch сильным железом Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

В основе Nintendo Switch находится SoC Nvidia Tegra. В конфигурацию входят четыре ядра Cortex-A57 и четыре Cortex-A53, а также GPU GM20B (именно так определяется графический процессор в Tegra X1).