Nintendo Switch обделили сильным железом
Вместо обещанного модифицированного чипа Nvidia в консоли установлен стоковый Tegra X1.
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
3 марта 2017 года консоль Nintendo Switch поступила в продажу, но только сейчас удалось узнать, что находится внутри устройства. Как оказалось, Nintendo установила в Switch стоковый чип Tegra X1 — вместо модифицированного, как сообщалось ранее.
Nintendo обделила Switch сильным железом
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
В основе Nintendo Switch находится SoC Nvidia Tegra. В конфигурацию входят четыре ядра Cortex-A57 и четыре Cortex-A53, а также GPU GM20B (именно так определяется графический процессор в Tegra X1).
Напомним, что чип Tegra X1 вышел ещё два года назад.