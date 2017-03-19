Авторы Mass Effect: Andromeda наняли разработчика без опыта

17 марта стало известно, что главным лицевым аниматором Mass Effect: Andromeda была Элли Роуз-Мария Леост — девушка-косплеер без опыта работы над видеоиграми. Она пришла на работу в Electronic Arts в феврале 2016 года.

За разработку Mass Effect: Andromeda отвечала неопытная девушка Фото: © facebook.com/allie.rosemarie.leost

Источником послужил твит девушки-стримера Маргарет Маклинан. Она написала, что именно Леост отвечала за анимацию лиц в Mass Effect: Andromeda.

I'm sure she's a nice lady but this this not a resume for a "Lead Facial Animator." pic.twitter.com/fS8x9TT4Vy — Mar-A-Lago (@MargaretsBelly) March 17, 2017