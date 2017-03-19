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Опубликовано 19 марта 2017, 12:31

Авторы Mass Effect: Andromeda наняли разработчика без опыта

Девушка занималась разработкой анимации лиц. Ранее у неё не было опыта работы над видеоиграми.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/allie.rosemarie.leost

Фото: © facebook.com/allie.rosemarie.leost

17 марта стало известно, что главным лицевым аниматором Mass Effect: Andromeda была Элли Роуз-Мария Леост — девушка-косплеер без опыта работы над видеоиграми. Она пришла на работу в Electronic Arts в феврале 2016 года.

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За разработку Mass Effect: Andromeda отвечала неопытная девушка

Фото: © facebook.com/allie.rosemarie.leost

Источником послужил твит девушки-стримера Маргарет Маклинан. Она написала, что именно Леост отвечала за анимацию лиц в Mass Effect: Andromeda.

На официальном сайте Элли опубликовано видео, над которым она работала в 2013 году.

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Сергей Сурепин
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