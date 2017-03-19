Медведев поздравил с 70-летием гендиректора Большого театра Владимира Урина

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием генерального директора Большого театра Владимира Урина.

"Известный театральный деятель, талантливый режиссёр и педагог, Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественной культуры. Во многом благодаря Вашему профессионализму и незаурядным организаторским способностям один из главных сценических коллективов страны бережно сохраняет свои традиции, не теряя при этом чувство времени", — говорится в телеграмме.

Особенно Медведев отметил интересные интернет-проекты, появившиеся в театре при руководстве Владимира Урина. По мнению премьера, эти проекты помогают узнать богатую историю театра, а также "почувствовать особую энергетику Большого, который полностью соответствует своему названию, является центром притяжения для миллионов людей".