Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2017, 12:34

Рэпер Снуп Догг выпустил клип-комикс, в котором поёт дуэтом с собой

Кадр видео: youtube/westfesttv

Кадр видео: youtube/westfesttv

Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый клип-комикс на песню Super Crip. В видео есть не только сам рэпер, но и его уменьшенная копия, с которой он поёт дуэтом.

Предыдущий клип рэпера, выпущенный несколькими днями ранее, оказался в центре скандала. В видео на совместную песню Lavender Снуп Догга и канадской группы Badbadnotgood расстреливали героя-клоуна, похожего на президента США Дональда Трампа.

BannerImage
Светлана Боброва
  • Новости
  • Снуп Догг
  • клипы
  • Знаменитости
  • Музыка
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar