Рэпер Снуп Догг выпустил клип-комикс, в котором поёт дуэтом с собой
Кадр видео: youtube/westfesttv
Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый клип-комикс на песню Super Crip. В видео есть не только сам рэпер, но и его уменьшенная копия, с которой он поёт дуэтом.
Предыдущий клип рэпера, выпущенный несколькими днями ранее, оказался в центре скандала. В видео на совместную песню Lavender Снуп Догга и канадской группы Badbadnotgood расстреливали героя-клоуна, похожего на президента США Дональда Трампа.