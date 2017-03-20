Убийцы на любой вкус. Разбор девяти персонажей Quake Champions

Рейнджер (Ranger)

Рейнджер — главный герой Quake Champions по целому ряду причин. Во-первых, это единственный боец, который будет бесплатно доступен для всех и каждого. К релизу разработчики пообещали представить дюжину воителей с возможностью купить полный набор или любого понравившегося. Во-вторых, Рейнджер прославился в качестве протагониста первой части Quake и одного из эффективнейших бойцов Quake 3. Иными словами, этот парень знаменит.

Уникальным умением Рейнджера стала способность кидать светящуюся сферу Dire Orb, а затем телепортироваться к ней. Если сфера пролетает сквозь вражеского чемпиона, то своевременная телепортация мгновенно убьёт его. Это, если что, отсылка к финальному боссу Quake, Шуб-Ниггурату, которого уничтожили как раз с помощью такого "шара смерти". Наверняка профессиональным игрокам придётся по вкусу подобный инструмент расправы с врагами — его называют телефрагом. Детальное видео о персонаже появится 3 мая.

Никс (Nyx)

Никс — полностью новый женский персонаж. Никс делает ставку на ловкость, высокую мобильность и умение "Призрачный шаг", делающее шуструю даму невидимой на несколько секунд. Подобно Рейнджеру, агент постижения способна убивать других чемпионов "изнутри". Для этого ей достаточно выйти из невидимости, находясь на одной точке с врагом.

Кроме того, Никс уверенно скачет по стенам и не уступает в ловкости знаменитому Лусио из Overwatch. При правильном использовании невидимости девушка способна уворачиваться от снарядов. Единственный недостаток — крохотный запас базового здоровья.

Броненосец (Scalebearer)

Ещё один полностью новый персонаж — пришелец-тяжеловес Scalebearer. Российские игроки знают этого героя под именем Броненосец, и он полностью соответствует имени. Будучи одним из наиболее защищённых и медленных чемпионов, этот пришелец с голубой кровью компенсирует свою неспешность навыком "Напролом!". Словно разъярённый бык, Броненосец совершает резкий рывок вперёд и становится практически неуязвимым — обычные пули его не берут. Любой, кто попадётся на его пути, будет разорван в клочья.

Такой же эффект и от его пассивного умения "Здоровяк". Если герой свалится на какого-либо бедолагу с высоты выше пары метров, то превратит его в лужицу с кучей кровавых ошмётков. Бесплатный совет: чаще поднимайте голову, когда сражаетесь на одной арене с этим крепышом.

Провидец (Visor)

Наш старый знакомый Провидец — киборг-клон из Quake 3, в котором мало что осталось от человека. Главное умение Визора называется "Пронзительный глаз" и ненадолго подсвечивает всех вражеских героев на уровне, включая невидимок. К счастью, действует это умение лишь пять секунд.

На сленге подобная возможность называется волл-хак — обычно это чит, с помощью которого недобросовестные игроки разведывают нахождение врагов.

Впрочем, в некоторых шутерах, например в Overwatch, "волл-хак" давно стал одним из важнейших инструментов в ранговых битвах, так как враги подсвечиваются для всех союзников. Пассивный навык Провидца пока что остаётся тайной — разработчики выпустят трейлер про этого драчуна 10 мая.

Анарки (Anarki)

Анарки — главный панк и неформал во всей Quake Champions. Этот герой передвигается исключительно на ховерборде, то есть, простите, летающей доске. Анарки является усовершенствованным человеком с несколькими имплантами. Первое знакомство с ним произошло ещё в Quake 3, где панк запомнился своей любовью к дерзким рэп-рифмам.

В Quake Champions Анарки выполняет роль разведчика-скаута — он передвигается по уровню на бешеной скорости, являясь самым быстрым из всех чемпионов. За скорость приходится расплачиваться мизерным запасом здоровья (ещё меньше, чем у Никс!). С собой этот гаджетоман всегда таскает шприцы с болеутоляющим, которые способны излечить его, — пригодится, если удалось убежать из заварушки живым. К сверхскорости Анарки разработчики добавили улучшенный контроль персонажа в воздухе, поэтому сейчас боец выглядит слишком уж опасным. Свой персональный трейлер он получит 29 марта.

Галина (Galena)

Нечестивый паладин Галина — персонаж, чей дебют состоялся в Quake Champions. Имя героини намекает на славянское происхождение, а вот её внешность прямо указывает на любовь к запретным оккультным практикам.

Хотя трейлер с рассказом о чемпионе появится лишь 19 апреля, мы уже знаем, что Галина обладает умением "Нечестивый тотем". Она способна размещать специальные тотемы, нахождение рядом с которыми излечивает союзников и калечит врагов. В командных битвах наверняка станет незаменимым бойцом поддержки.

Сорлаг (Sorlag)

Кто-то из знатоков серии может помнить эту женщину-рептилоида по её участию в Quake 3: Arena. Игроки в шутку прозвали её "тёщей" из-за угрожающего внешнего вида. Похоже, в Quake Champions Сорлаг станет ещё суровее — она научилась прицельно плеваться кислотой.

Не обязательно метать кислоту во врагов. Куда хитрее оставлять лужи-ловушки на земле, чтобы блокировать узкие проходы или точки появления полезных предметов и оружия. Принимая во внимание хорошие показатели здоровья и брони, Сорлаг рискует стать одним из незаменимых чемпионов. Ну а чтобы узнать обо всех её достоинствах, нам придётся дождаться 24 мая.

Клатч (Clutch)

Quake Champions делается с оглядкой на героев Overwatch, поэтому нет ничего удивительного в том, что авторы придумали свой "ответ Бастиону". Клатч — полностью новый для вселенной Quake персонаж. По сути, это большой и медлительный робот, на фоне которого даже Броненосец выглядит юрким вьюнком.

Ставку этот робот делает на оборону — активное умение танка называется "Барьер" и выглядит как электронный щит, защищающий от фронтальных атак. Также у бойца самые высокие показатели базового здоровья и брони, а значит, в командных битвах ему предстоит выступать инициатором драк, впитывающим пули, — кем-то вроде Райнхардта из одной очень популярной игры. Все детали биографии Клатча обещают поведать 12 апреля.

Слэш (Slash)

Последний чемпион, о котором известно на данный момент — Слэш. Впервые она появилась в Quake 3: Arena. Совсем как Анарки, Слэш является аугментированным человеком с вживлёнными в ноги реактивными роликами. Она перемещается по локациям с высокой скоростью, оправдывая тем самым титул "королева роликовых коньков".

В отличие от Quake 3, в Quake Champions она стала больше похожа на обычного человека, и выдают её только ноги. Активным умением Слэш является "Плазменный след" — навык, позволяющий оставлять за собой убийственный "хвост". Из-за этого преследовать Слэш по пятам особенно сложно, ведь плазменная жижа калечит не хуже кислоты из предыдущих игр серии. Пассивный навык тоже хорош — это длинный подкат, помогающий уворачиваться от выстрелов. Слэш была представлена на выставке PAX East 2017, но дата выхода персонального трейлера героини пока что, увы, неизвестна.