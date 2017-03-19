После расставания с Олегом Винником Катя Жужа отметила 29-летие в караоке

Накануне 29-летия звезды "Дома-2" Кати Жужи она и её возлюбленный Олег Винник приняли решение расстаться. Молодой человек покинул Москву и отправился в родной Санкт-Петербург, а Катя, вместо того чтобы обновлять свой профиль в "Тиндере" и искать новую любовь на знаменитой телестройке, выбрала проверенный годами способ забыть о разрыве — устроить шумную вечеринку со своими подружками. К счастью, Жуже не пришлось искать повод пропустить бокал-другой вместе со своими подругами — 18 марта звезде исполнилось 29 лет. Вечеринку было решено провести в караоке-баре, а дресс-кодом была балетная пачка, однако репертуар был далёк от классики: из колонок раздавались мотивы традиционных для караоке песен Любови Успенской и Лолиты. Так как музыкантов в компании не было, девушки без стеснения пели даже самые сложные композиции. Свои вокальные данные продемонстрировали Ксения Бородина, Дарья Пынзарь, Виктория Романец, Анна Городжия и многие другие.