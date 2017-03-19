Шотландия хочет стать членом ЕС в случае независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сегодня заявила, что её страна намерена подать заявку на членство в ЕС том случае, если обретёт независимость. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Sky News.
Шотландия намерена подать заявку на членство в Евросоюзе после того, как перестанет зависеть от Великобритании
Фото: © Flickr/Carolyn Eaton
Напомним, что в конце 2018-го — начале 2019-го в Шотландии должен состояться референдум о выходе из состава Великобритании.