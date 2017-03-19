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Опубликовано 19 марта 2017, 14:50

Шотландия хочет стать членом ЕС в случае независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сегодня заявила, что её страна намерена подать заявку на членство в ЕС том случае, если обретёт независимость. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Sky News.

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Шотландия намерена подать заявку на членство в Евросоюзе после того, как перестанет зависеть от Великобритании

Фото: © Flickr/Carolyn Eaton

Напомним, что в конце 2018-го — начале 2019-го в Шотландии должен состояться референдум о выходе из состава Великобритании.

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Сергей Асташов
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