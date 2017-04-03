Лесби-поцелуи у Кремля и травести-шоу. Как отрываются блогеры на Неделе моды

Как правило, жители столицы достают с антресолей и из шифоньеров весеннюю одежду ближе к концу апреля, но молодым модным блогерам на градусы за окном глубоко наплевать, ведь в марте традиционно в Москве стартует Неделя моды. На некоторое время Манеж и Гостиный Двор превращаются в Мекку российских дизайнеров, знаменитостей и юных блогеров, жаждущих продемонстрировать свой нестандартный взгляд на моду. Последние, к слову, нередко затмевают своим поведением появление на показах российских знаменитостей. Лайф подготовил видео одного дня из жизни гостивших на Неделе моды в Москве блогеров, аккаунты в соцсетях которых насчитывают сотни тысяч подписчиков.