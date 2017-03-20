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Опубликовано 20 марта 2017, 09:33

Делегация Госдумы и председатель ПАСЕ прибыли в Сирию

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Депутаты Госдумы вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы и её председателем Педро Аграмунтом прибыли сегодня утром в Сирию. Делегацию возглавляет вице-спикер нижней палаты, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Стоит отметить, что в состав делегации РФ входят депутаты всех четырёх фракций. Члены ПАСЕ представляют свои национальные парламенты.

С европейской стороны в делегацию вошло около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегацию примет президент Сирии Башар Асад. Ожидается, что пройдут переговоры со спикером Народного совета республики Хадией Аббас.

В рамках встреч обсудят вопросы сирийского урегулирования и роль парламентского измерения в этом процессе, а также в решении тех задач, которые определяются на переговорах в Женеве, Астане, и реализации резолюции Совбеза ООН 2254.

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Валерий Оленин
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