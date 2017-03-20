Делегация Госдумы и председатель ПАСЕ прибыли в Сирию

Депутаты Госдумы вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы и её председателем Педро Аграмунтом прибыли сегодня утром в Сирию. Делегацию возглавляет вице-спикер нижней палаты, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Стоит отметить, что в состав делегации РФ входят депутаты всех четырёх фракций. Члены ПАСЕ представляют свои национальные парламенты.

С европейской стороны в делегацию вошло около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегацию примет президент Сирии Башар Асад. Ожидается, что пройдут переговоры со спикером Народного совета республики Хадией Аббас.