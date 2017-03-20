Владимир Путин поздравил президента Пушкинского музея Ирину Антонову с 95-летием

Президент России отметил уникальную работоспособность Ирины Антоновой, которая продолжает активно участвовать в жизни музея.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Ирину Антонову, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, с юбилеем. 20 марта ей исполнилось 95 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что за годы преданного служения профессии Ирина Антонова "сделала всё для того, чтобы музей стал одним из наиболее известных в мире центров искусства, образования и просвещения".

— Отрадно, что вы и сегодня активно трудитесь, удивляете молодых коллег уникальной работоспособностью и поистине неиссякаемой энергией, — отметил президент страны.

Многогранная, подвижническая деятельность, вся ваша жизнь крепкими творческими узами связаны со знаменитым Пушкинским музеем, с сохранением нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия Владимир Путин