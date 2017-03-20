Россия и Япония будут вместе требовать от КНДР воздерживаться от провокаций

Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида 20 марта на встрече в Токио в том числе обсудили вопросы, касающиеся запусков ракет Северной Кореей.

— Сегодня мы провели углублённое обсуждение по поводу ядерно-ракетного вопроса Северной Кореи. Мы пришли к выводу, что будем требовать от Северной Кореи воздерживаться от провокационных действий и соблюдать резолюцию ООН, — заявил Фумио Кисида.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты КНДР в сторону Японского моря. Запуск произошёл 6 марта.