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Регион
Опубликовано 20 марта 2017, 08:02

Россия и Япония будут вместе требовать от КНДР воздерживаться от провокаций

Фото:&copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото:© РИА Новости/Виталий Белоусов

Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида 20 марта на встрече в Токио в том числе обсудили вопросы, касающиеся запусков ракет Северной Кореей.

— Сегодня мы провели углублённое обсуждение по поводу ядерно-ракетного вопроса Северной Кореи. Мы пришли к выводу, что будем требовать от Северной Кореи воздерживаться от провокационных действий и соблюдать резолюцию ООН, — заявил Фумио Кисида.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты КНДР в сторону Японского моря. Запуск произошёл 6 марта.

Кроме того, в Кремле также заявляли, что Москва серьёзно обеспокоена запуском ракет Северной Кореей.

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Шевелёва Елена
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