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Опубликовано 20 марта 2017, 15:05

Анна Кузнецова: Количество самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о ситуации в ходе селекторного совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних" в понедельник. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото &copy; Flickr/Colette Saint Yves

Фото © Flickr/Colette Saint Yves

По словам Кузнецовой, в период с 2011 по 2015 г. суицидов ежегодно становилось на 10% меньше. Однако в 2016 году количество самоубийств выросло на 57%.

Омбудсмен выделила то, что основной причиной роста являются "группы смерти".

Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка

Она отметила, что для решения проблемы нужно совершенствовать нормативно-правовую базу и методическое обеспечение, а также повышать доступность помощи специалистов. В 2016 учебном году почти у половины школ в РФ не было штатных педагогов-психологов.

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Анастасия Смирдова
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