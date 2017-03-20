Анна Кузнецова: Количество самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%

По словам Кузнецовой, в период с 2011 по 2015 г. суицидов ежегодно становилось на 10% меньше. Однако в 2016 году количество самоубийств выросло на 57%.

Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях

Она отметила, что для решения проблемы нужно совершенствовать нормативно-правовую базу и методическое обеспечение, а также повышать доступность помощи специалистов. В 2016 учебном году почти у половины школ в РФ не было штатных педагогов-психологов.