Авторы For Honor завышают цены на внутриигровые предметы

Геймер оценил, сколько денег и времени уйдёт на покупку всех улучшений в новой игре от Ubisoft.

Основная валюта For Honor — сталь. Её можно потратить на приобретение не только косметических, но и функциональных улучшений. Чтобы купить все предметы для одного героя, придётся потратить 91,5 тысячи единиц стали.

Авторы For Honor наживаются на игроках Фото: ©GAMEPEDIA

Всего в For Honor представлено 12 персонажей. Для получения всей экипировки необходимо приобрести 7,32 набора стали по 150 тысяч единиц ценой 100 долларов каждый. Если игрок захочет получить доступ ко всему контенту For Honor, то помимо 60 долларов, которые он потратил на игру, придётся дополнительно выложить ещё 732 доллара.