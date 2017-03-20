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Опубликовано 20 марта 2017, 09:28

Авторы For Honor завышают цены на внутриигровые предметы

Фото: &copy; GAMEPEDIA

Фото: © GAMEPEDIA

Геймер оценил, сколько денег и времени уйдёт на покупку всех улучшений в новой игре от Ubisoft.

Основная валюта For Honor — сталь. Её можно потратить на приобретение не только косметических, но и функциональных улучшений. Чтобы купить все предметы для одного героя, придётся потратить 91,5 тысячи единиц стали.

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Авторы For Honor наживаются на игроках

Фото: ©GAMEPEDIA

Всего в For Honor представлено 12 персонажей. Для получения всей экипировки необходимо приобрести 7,32 набора стали по 150 тысяч единиц ценой 100 долларов каждый. Если игрок захочет получить доступ ко всему контенту For Honor, то помимо 60 долларов, которые он потратил на игру, придётся дополнительно выложить ещё 732 доллара.

Есть и другой метод: в For Honor сталь также выдают после завершения матчей и выполнения заданий. Чтобы накопить необходимое количество металла, при этом не потратив реальные деньги, придётся провести в игре два с половиной года при условии, что человек играет 1–2 часа в день.

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Сергей Сурепин
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