Через тернии к звёздам. 5 лучших игр про космос

FTL: Faster Than Light

Если вы давно мечтали отправиться в неожиданное космическое приключение, итогом которого станет спасение целой системы, то Faster Than Light отличный выбор. Вам предстоит занять место капитана космического корабля и собрать команду на свой вкус. Каждому члену экипажа предстоит выполнять свою роль на корабле. Одни — хорошие ремонтники, которые залатают любую брешь в вашем судне, другие — мастера высшего пилотажа, которые будут мастерски вести ваш корабль к поставленной цели.

Но главной особенностью FTL является её реиграбельность. Пройти её с первого раза у вас, скорее всего, не получится, но не стоит расстраиваться: каждый раз игра создаёт для вас уникальное приключение с непредвиденными сюжетными поворотами. Например, вы прибыли на опустевшую космическую станцию, и оказалось, что один из членов экипажа сошёл с ума и решил свести с вами счёты, и таких ситуаций в игре десятки. Но ведь вы не струсите, правда, капитан?

Космические рейнджеры

Одна из самых запоминающихся игр нашего детства. Это настоящее космическое приключение, которое сочетает в себе множество жанров, от RPG до пошаговой стратегии. Она вышла в 2002 году и стала настоящим прорывом для российской игровой индустрии. А это редкость для игр, произведённых в России.

В центре сюжета стоит вторжение в галактику неизвестной ранее расы клисан, представители которой уничтожают всё и вся на своём пути. Игроку предстоит выяснить, зачем они здесь и, самое главное, что с ними делать? К выполнению этой задачи можно подойти несколькими способами, от этого, кстати, будет зависеть концовка игры. А если вас пугает графика в играх образца начала двухтысячных, в 2013 году вышло переиздание второй части игры, и, поверьте, эта игра стоит вашего внимания.

Elite: Dangerous

Если вам давно хотелось почувствовать себя космическим дальнобойщиком, который неспешно бороздит просторы космоса под песню группы "Високосный год" "Тихий огонёк", есть риск того, что вы на долгие часы пропадёте в этой игре. Вам предстоит пройти путь от пилота маленького торгового шлюпа, который разваливается под вашим весом, до владельца настоящего инженерного чуда — космического истребителя.

Но, чтобы добиться успеха, вам придётся пройти нелёгкий путь. От выполнения торговых поручений по доставке груза до космических баталий с пиратами. Но ничто не мешает вам самому встать на кривую млечную дорожку и караулить зазевавшихся игроков в поисках наживы. Эта свобода делает Elite Dangerous одним из лучших космических симуляторов, в которые можно поиграть в данный момент.

Dead Space

Для любителей пощекотать нервы в нашем топе также нашлось место — Dead Space. Вам предстоит играть за инженера Айзека Кларка, который в составе спасательной операции прибывает на корабль "Ишимура". Но сразу по прибытии всё идёт не по плану. Часть отряда сразу же разрывают на куски странные инопланетные твари. Откуда они, что случилось на корабле и многие другие тайны нам предстоит открыть вместе с Айзеком. Разработчики очень бережно подошли к созданию вселенной игры. Монстры — некроморфы, это восставшие из мёртвых члены экипажа "Ишимуры".

Как известно, что мертво, умереть не может. Поэтому единственный способ уничтожить негодяев — расчленить их. Но главное, что делать это придётся с хирургической точностью. При создании игры авторы руководствовались множеством анатомических пособий. Кстати, если вы ещё не поняли, то имя главного героя — Айзек Кларк — является отсылкой к главным фантастам конца XX века — Айзеку Азимову и Артуру Кларку. Приключения несчастного инженера продолжаются на протяжении ещё двух частей, и вы на личном опыте можете убедится в том, что ему пришлось несладко.

Master of Orion

Если вы являетесь фанатом Civilization, эта игра идеально подойдёт для вас. Её особенность в том, что теперь в вашем распоряжении не только планета Земля, а целая галактика, которую вашей расе предстоит подчинить. Выстраивая свою космическую империю, вы столкнётесь с инопланетными расами, узнаете о чудесных технологических открытиях и сразитесь с другими народами за господство во Вселенной.

Эта задача не из простых. Но для её решения имеются десятки способов. Хотите быть агрессивным диктатором? Или миролюбивым торговцем-дипломатом? Всё в ваших руках. Покоряйте миры и исследуйте глубины Вселенной, но не забывайте, это всего лишь игра.