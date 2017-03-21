Младенцы-блогеры и ужасы про свинку Пеппу. Что смотрят ваши дети

Недавно из недр российского "Ютуба" выпорхнула замечательная весточка: одна из серий мультфильма "Маша и Медведь" собрала миллиард просмотров — та, где Маша наварила тонны розовой каши и закормила всех лесных жителей, пока Медведь уединённо играл в шашки. Для сравнения: Gentleman, второй по популярности клип корейского артиста PSY, имеет незначительно большие цифры — миллиард и сорок миллионов. Успех мультсериала про гиперактивную девочку — лишь верхушка айсберга: детский сегмент отечественного "Ютуба" давно сформировался и производит на свет немыслимые комбинации. YouTube-каналы, доверху набитые видео распаковки киндер-сюрпризов, подъездного качества "телешоу" с участием популярных персонажей и даже безбюджетными инсценировками знаменитых мультфильмов, разыгранными пластмассовыми игрушками, — всё это собирает миллионные просмотры, а значит, приносит своим создателям ощутимые деньги. Читайте, как зарабатывают на ваших детях и почему вам нужно знать, что смотрит ребёнок на планшете.

Расклад сил

Сферы влияния детского "Ютуба" жёстко поделены между собой, как бизнес преступных семей в "Крёстном отце". Контент можно разделить на несколько сегментов: обычные мультфильмы (зачастую ворованные у производителя), кустарно нарисованные мультфильмы по мотивам, мультфильмы-кроссоверы, где Человек-паук гуляет со свинкой Пеппой, мультфильмы-ужастики, дети-блогеры и летсплеи видеоигр, куда удалось впихнуть известных персонажей. Отрасли могут меняться и варьироваться: зачастую один и тот же канал предлагает и классические мультики, и "познавательные" шоу, и психоделическое безумие, которое могло бы стоить ребёнку свободного доступа в Интернет, если бы родителям было хоть чуть интересно, что смотрит их чадо.

К привычным мультфильмам у всех меньше всего претензий — поведение героини "Маши и Медведя", конечно, вызывает некоторые вопросы, но в целом качественный мультик идёт на ура: не зря серии давно уже переводят на английский. Но в трёх кликах от безобидных чудачеств русоволосой девочки пролегает гигантская пустыня, за которой — совсем другой, не всегда добрый мир.

Чуть ли не основная прослойка контента, заточенная под детей — это, как ни странно, сами дети. О канале "мистера Макса" слышал, наверное, почти каждый: на шестилетнего мальчика подписано больше трёх миллионов человек, на его младшую сестру ("мисс Кэти") — больше трёх с половиной. Это цвет детского блогерства: самый просматриваемый ролик на канале мальчика имеет почти 78 миллионов кликов — 16-минутное видео про надувной бассейн, наполненный разноцветными шариками.

Остальное в аналогичном духе: желе из LEGO, "гуляем по аквапарку" и распаковка киндер-сюрпризов. С тех пор как каналы набрали популярность, а семья мистера Макса укатила на ПМЖ в Лондон, ненавистников брата и сестры заметно прибавилось. Реакцию зрителей понять можно: в каждом втором ролике детей забрасывают дорогими подарками, пока они безучастно сидят в телефоне. "Мне одно жалко родителей что максу пох** что мама и папа дарили иму открытки.а макс воопще пох**" — типичный комментарий к видео празднования дня рождения мистера Макса в Абу-Даби.

Другой заметный сегмент детского "Ютуба" — "живые" сценки с обычными игрушками: особенно популярна линейка про Вспыша, одушевлённого монстр-трака. Оригинального Вспыша придумали для Nickelodeon три года назад: два сезона по 20–30 небольших серий. На "Ютубе" тем не менее проще найти любого уровня переделку, чем сам сериал, который давно увяз под творчеством подражателей. Вот типичный пример из канала "Про машинки" — в этом нехитром видео три китайские реплики героев мультсериала прыгают в грязь, пока один из персонажей (агрессивный Крушило) не встаёт в позу и не запрещает товарищам развлекаться вместе с ним. Конфликт вскоре разрешается мирным образом, а предельно примитивный ролик набирает больше шести миллионов просмотров.

Существует и чуть более сложная версия — видео "Машинки-помощники" с канала "Жёлтый экскаватор". Ролик гораздо сильнее растиражирован (85 миллионов просмотров, в два раза внушительнее, чем у композиции "Песня 404") — здесь уже нет популярных героев, но зато присутствует мощный образовательный элемент: женский голос доступно объясняет разницу между полицейским автомобилем и эвакуатором. К нехитрому видеоряду (управляемый чьей-то рукой транспорт ездит по столу и "автостраде") добавлены звуковые эффекты и размеренный монтаж. Аудитории нравится: типичный комментарий, да ещё и имеющий 25 плюсов, выглядит следующим образом:

О ЖЭьэ Д Это Рэгэддх зрительская реакция на видео "Машинки-помощники"

Увы, но большая часть роликов не имеет даже минимального обучающего эффекта — особенно там, где авторы интегрируют известных персонажей в какую-то нерегулируемую среду. В теории это должно давать пространство для творческого манёвра, но в итоге лишь позволяет создателям эксплуатировать знаменитый образ максимально незатруднительным путём.

Канал "Мультики про машинки и супергероев" посвящён приключениям Человека-паука в видеоигре GTA 5 — очевидно, что оригинальный скин главного героя заменён на паучий костюм Питера Паркера. В самой популярной серии (чуть больше трёх миллионов просмотров) Человек-паук катается на полицейском автомобиле, немотивированно задерживает девушек, и, в общем-то, всё — нет даже озвучки. Насилие, которое очевидно ожидаешь, так и не выплёскивается — видимо, чтобы не отпугнуть зрителя.

И если эти видео ребёнку никак не навредят — максимум убьют ещё пару часов его длинной жизни, — то лежащие по соседству ролики могут вызвать широкий спектр эмоций: от неприятного удивления до откровенного ужаса. В том числе и у родителей.

Сверхпопулярный формат "своих" мультфильмов, где объединено как можно больше узнаваемых персонажей, ребёнку интересен по тем же причинам, что и вам фильм "Мстители": где ещё увидишь, как свинка Пеппа беседует с Фредди из FNAF. Но почему-то именно в этом сегменте процветает болезненное безумие.

Один из безобидных примеров кроссовера — милая песенка про пальчики, визуализированная героями мультфильмов "Маша и Медведь", "Щенячий патруль", "Кунг-фу панда", а также семьёй центрального дуэта детских блогеров мистера Макса и мисс Кэти. "Братец-пальчик, где же ты?" — нараспев спрашивает диктор, и ответ следует незамедлительно: нарисованная рука с приклеенным лицом мистера Макса в тело синего фиксика. В динамике это выглядит вот так.

Но стоит копнуть чуть глубже, как разверзается бездна. Ролик с названием "Вспыш страшный дом — похищение ребёнка" имеет, казалось бы, благородную цель: наглядно объяснить детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами и тем более куда-то с ними идти. Всё так. Но средства для этой наглядности выбраны критические. Сперва появляется рисованный Вспыш-рассказчик: дядя пообещал девочке конфетку, а та поверила. Герой мультсериала поясняет ошибку:

Но вот дальше, дети, будет совсем нехорошо. И добра от этого человека вы больше никогда не увидите. Скорее всего, маму и папу вы тоже никогда не увидите. Потому что незнакомые дяди и тёти могут вас украсть! Навсегда! А что будет дальше? А смотрите, что будет дальше фрагмент детского мультфильма "Вспыш — страшный дом"

После столь серьёзного вступления действует наглядная иллюстрация — Вспыш не обманул. Под запись геймплея игры The House 2 — хоррора, который не порекомендуешь и всякому взрослому — герой даёт понять, что девочка теперь в заброшенном доме. Перспективы раскрываются мгновенно: по дому бродят призраки, перед экраном высвечиваются страшные лица, а в одной из комнат кто-то повесился — труп исчезает после выскакивающей фотографии мёртвого ребенка. "Дети, запомните, никогда не ходите с незнакомыми людьми", — даёт последнее наставление Вспыш, и действительно: забыть этот урок будет не так просто.

К счастью, ролик собрал всего 50 тысяч просмотров — но сам по себе жанр страшилок для детей на "Ютубе" вполне благоденствует: миллионные цифры показывает самопальный хоррор-сериал про свинку Пеппу. Согласно сюжету, папа Свин переезжает работать лесником в жуткую чащу, прихватив с собой семью. Вскоре беда стучится в заброшенный дом — сбегает брат Джордж. Окно разбито, полиция бездействует, а птицы протяжно каркают над туманным местом. Авторы неплохо нагнетают саспенс (камера долго вглядывается в угол комнаты, чтобы уставиться во вспыхнувшие красные глаза) и даже вставляют тот самый пилящий звук из "Психо", но вряд ли на это надо смотреть пятилетним — скримеры до добра не доводят.

За кем стоит YouTube

По очевидным причинам потребление контента у взрослого и ребёнка отличается: кто лично видел, как дети оперируют "Ютубом", тот без проблем сформулирует разницу. У взрослого подход критический — он оценивающе подходит к новой записи, (зачастую) ценит время и редко будет пересматривать одно и то же видео (клипы не в счёт). Ребёнок подходит к планшету с настроем бежать видеомарафон — за одним мультфильмом следует второй, потом третий, затем детская передача, депрессивный клип про телепузиков, психоделическое нечто про танцы скелета и Человека-паука и, наконец, что-то из советской классики. Ребёнок ни секунды не задумывается о решении просмотра следующего ролика — достаточно яркой и завлекательной картинки. И так может длиться часами, пока родители не отберут технику.

Расклад, конечно, скверный, и можно начать бить тревогу — многие уже бьют, — но если подходить к делу с производственной точки зрения, то нельзя не признать: дети — идеальная аудитория для "Ютуба". Они не предъявляют вообще никаких требований к качеству — "мультфильм" без анимации из трёх картинок может собрать не меньше кликов, чем новая серия "Смешариков". Они готовы пересматривать ролики снова и снова — даже если там нет ничего, кроме любимых героев. Для них не надо продумывать хотя бы связный сценарий — достаточно базового конфликта. Они, в конце концов, родились с телефоном в руках и искренне не понимают, зачем вообще нужна другая техника — особенно этот чёрный прямоугольник в самой большой комнате, который мультики показывает по какому-то своему расписанию.

При этом у ребёнка не так много оставшихся способов коммуникации с внешним миром и, что более важно, вариантов ощутить опасность. С первым всё понятно — на сверстника скорее наткнёшься в комментариях записи "ВКонтакте", чем во дворе, — а про второе нужно подробнее. В то время, когда даже в провинциальных городах детские площадки строят с учётом безопасности, в семьях царствует гиперопека, а об интересном свойстве карбида не знают и отъявленные хулиганы, путешествие сквозь строй видеороликов — чуть ли не единственный способ внести разнообразие в до минуты просчитанную обществом жизнь. И для того, чтобы — в том числе — испытать страх: возможно, этим объясняется успех дешёвого хоррора Fight Night at Freddy's, который феноменально популярен среди детей, живущих на "Ютубе".

Финансы

Если вы сейчас отсмотрели пару роликов, глянули счётчик просмотров и моментально составили в голове бизнес-план, то бросьте: несмотря на самую благодарную аудиторию в мире, рубить деньги на детях не так-то просто. На "Ютубе" есть россыпь каналов, наполненных аналогичным контентом, но они не собирают вообще ничего. 40–50 подписчиков и 500–700 кликов по видео — вот и весь выхлоп.

Проблема ещё и в том, что вычислить заработок (любого) ютубера почти невозможно: выплаты за просмотры варьируются в зависимости от партнёрской сети, вида контента и миллиона других нюансов. Например, сервис socialblade утверждает, что владельцы канала "Мультики из игрушек" — того самого, где хоррор со свинкой Пеппой — зарабатывают от 300 долларов до 3,5 тысячи. Но в расчёт не идут некоторые факторы, и самый важный — доход от интегрированной рекламы. И если на 42 тысячи подписчиков рекламодатели особо не польстятся, то родители того же мистера Макса обеспечены до конца жизни: на миллионные каналы можно заключать миллионные контракты.

Альтернатива планшету

И это ещё одно доказательство, что YouTube заменил телевизор — но не только в экономическом, но и в приземлённом, бытовом смысле. Поэтому отбирать у ребёнка телефон в любом случае не стоит — от страшных видео вы не спасёте, зато он будет оторван от актуальных для своего возраста трендов и попросту не сможет взаимодействовать с одноклассниками. Нонконформизм хорош лишь в умеренных дозах и по зову сердца.

Но нельзя отдавать воспитание небольшой электронной плитке, которая будет нон-стопом крутить выделения коллективного разума. Фильтрация должна быть в том числе и в интернет-среде — подпишитесь на образовательные проекты "Ютуба", которые там тоже, конечно же, есть, введите ограничение по возрасту. В конце концов, просто уделите время ребёнку — поверьте, на его психике больше отразится не страшный мультик про Вспыша, а ваше безразличие.