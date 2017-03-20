Кучерена назвал слухами информацию об обмене Сноудена на Бута

Адвокат заявил, что нет никаких оснований даже для ведения переговоров по этому вопросу.

Информация о том, что Россия якобы планирует обменять бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена на отбывающего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута, не соответствует действительности. Об этом заявил Лайфу представитель Сноудена Анатолий Кучерена.

— Это запускают в иностранной прессе. Это очередные спекуляции, что возможен обмен. Это не соответствует действительности, очередная провокация. У РФ нет оснований, чтобы выдавать или обменивать на кого-то Эдварда Сноудена, — сказал Кучерена.