Кучерена назвал слухами информацию об обмене Сноудена на Бута
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Адвокат заявил, что нет никаких оснований даже для ведения переговоров по этому вопросу.
Информация о том, что Россия якобы планирует обменять бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена на отбывающего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута, не соответствует действительности. Об этом заявил Лайфу представитель Сноудена Анатолий Кучерена.
— Это запускают в иностранной прессе. Это очередные спекуляции, что возможен обмен. Это не соответствует действительности, очередная провокация. У РФ нет оснований, чтобы выдавать или обменивать на кого-то Эдварда Сноудена, — сказал Кучерена.
Напомним, Эдвард Сноуден ранее работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности США. В 2014 году он обнародовал информацию о методах электронной слежки американских спецслужб. Ему пришлось бежать из США. В России он находится на основании вида на жительство, который действителен до 2020 года.