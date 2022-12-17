Предатель свободы и веры: Как Мазепа продал Украину польскому королю Почему предатель Мазепа стал одним из символов новой украинской власти. Напомним, к чему приводят подобные исторические персонажи. 16 декабря, 23:40 11768 11768 Портрет гетмана Ивана Мазепы в латах с Андреевской лентой. Неизвестный художник. 1700 год. Фото: © Wikipedia

Власти Украины считают гетмана Ивана Мазепу, изменившего Петру Первому, "настоящим символом украинского сопротивления России, флагом нашего движения к независимости". Между тем именно Мазепа пытался вернуть Украину под ярмо Речи Посполитой, от которого украинцев освободил Богдан Хмельницкий.

Соответствующий документ под названием "Союз между Польшей и Мазепой" опубликован в приложении к четвёртому тому "Военной истории шведского короля Карла XII с 1700 года до Полтавской баталии 1709 года, написанной королевским камергером Густавом Адлерфельдом по личному приказу Его Величества" (Амстердам, 1740 год). Книга представляет собой записи камергера Карла XII, который вёл их по приказу короля (которого лично сопровождал, в том числе в то время, когда тот общался с Мазепой) вплоть до Полтавской битвы, где Густав погиб, а записки продолжил его племянник Карл-Максимиллиан.

Книга Адлерфельда представляет ныне библиографическую редкость, однако дело облегчает то, что целый отрывок из неё опубликовал (по немецкому переводу 1742 года) в примечаниях к своей книге "Мазепа" (1882 г.) известный дореволюционный историк Николай Костомаров.

— Вся Украина с Северским княжеством, с Черниговом и Киевом, а также и Смоленск присоединялись к польской Речи Посполитой, а Мазепе в вознаграждение за такую услугу обещан был титул княжеский и предоставлялись ему во владение воеводства Полоцкое и Витебское на таких правах, на каких владел герцог курляндский (польский вассал. — Прим. Лайфа) подвластным ему краем, — переводит главный пункт соглашения Костомаров.

Причём тут поляки, если речь идёт о шведском короле? Дело в том, что король Швеции Карл XII вёл войну с Россией в союзе с провозглашённым им королём Речи Посполитой Станиславом Лещинским, и если шведам нужен был только военный потенциал украинцев (Мазепа обещал Карлу XII 20 тысяч казаков и зимние квартиры для шведской армии), то полякам нужны были утраченные земли на востоке. Сыграли свою роль, отмечает Костомаров, и эмиссары Ватикана.

Густав Седерстрём. "Карл XII и гетман Мазепа на берегу Днепра", 1880 год.

— В истории Карла XII, составленной Фрикселем, который пользовался делами в шведском государственном архиве, говорится, что Мазепа был склонён на сторону Станислава (Лещинского. — Прим. Лайфа) преимущественно иезуитами, которым он поддался, потому что с юности был привязан к Римской церкви, и хотя впоследствии из видов казался православным, но на самом деле он только притворялся и внутренне не терпел православного исповедания, — пишет историк.

Костомаров называл и конкретные имена: "...Ему (Мазепе. — Прим. Лайфа) доложили, что в приёмной комнате стоит и дожидается львовский иезуит Заленский, ректор иезуитской школы в Виннице. Вдруг Мазепа как будто просветлел и радостно воскликнул: "А он откуда взялся?"

— Он велел обозному Ломиковскому и писарю Орлику провести иезуита к нему во внутреннюю комнату и потом отпустил всех старшин по их помещениям, — пишет далее Костомаров. — Мазепа беседовал с этим иезуитом наедине, никто не слыхал их беседы, но и никто не подозревал ничего дурного. Впоследствии Орлик узнал от самого Мазепы, что гетман посылал этого иезуита в Саксонию к Станиславу Лещинскому, бывшему там со своим покровителем — шведским королём.

Ту же роль проводников западного влияния на Украине, кстати, и сейчас играют католические "учебные заведения", представляющие собой полноценные политико-лоббистские институты.

Можно возразить, что оригинал упомянутого договора Мазепы и Лещинского не сохранился (что, впрочем, не так уж и удивительно для документов начала XVIII века). Но даже у западных историков ХХ века нет сомнений в том, что таковой действительно существовал.

— В следующем (1708-м. — Прим. Лайфа) году его (Мазепы. — Прим. Лайфа) посланец заключил договоры с Карлом и Лещинским, с первым чисто военного характера, со вторым — политического. Вся Украина с Северщиной, и Киевщиной, Черниговщиной и Смоленщиной должна была вернуться в Речь Посполитую... Самому Мазепе была обещана награда в виде удельного княжества вроде Курляндии, выкроенного из воеводств Витебского и Полоцкого, — писал, например, видный польский историк Юзеф Фельдман в книге "Польша в эпоху Великой Северной войны, 1704–1709 гг." (Краков, 1925 г.).

Станислав Лещинский. Фото © Public Domain

Интересно, что украинские историки — эмигранты не только признают факт наличия такого договора, но даже разбивают возможный довод о том, что соглашение якобы было заключено Мазепой перед лицом шведско-польской военной угрозы.

— В ноябре 1705-го восстанавливаются сношения между Станиславом и Мазепой. Это, видимо, [произошло] уже после Варшавского договора 1705 года (о союзе между Лещинским и Карлом XII. — Прим. Лайфа), которая нар[яду] с др[угим] в пункте 8 предусматривал возврат Польше утраченных ею "восточных земель", то есть, очевидно, Левобережья Украины (Гетманщины)... Мазепа договаривался с Лещинским об объединении (которое выше названо "возвращением Польше восточных земель". — Прим. Лайфа) Украины с Польшей и Литвой на основе Гадячской унии (на которой в 1658 году гетман Иван Выговский пытался вернуть Гетманщину в состав Речи Посполитой. — Прим. Лайфа). Вопрос об этом принципиально решён был уже в сентябре 1707 года, — пишет Александр Оглоблин в книге "Гетман Иван Мазепа и его эпоха" (Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960 год).

Оглоблин же добавляет далее, что "есть сведения о том, что по соглашению с Лещинским Мазепа должен был получить вместе с княжеским титулом в своё личное владение воеводства в Витебске и Полоцке на правах герцога курляндского, вассала Речи Посполитой; по другим сведениям (донос Кочубея), это должен быть титул князя черниговского", и отмечает, что, "возможно, действительно об этом было договорено".

Какой статус видел для себя и Украины Мазепа, можно понять из его письма к Лещинскому, перехваченному русскими драгунами, в которой "борец за свободу" именовал себя "верный подданный и слуга наинизший Ян Мазепа, гетман".

Авторы Мари Медведева