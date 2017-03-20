Fallout 4 и Skyrim обновят для новой Xbox
Фото: © facebook.com/skyrim.deutschland
Студия Bethesda добавит новые улучшения в свои игры специально для Project Scorpio.
Директор студии Bethesda Тодд Говард заявил, что на Project Scorpio будут доступны переиздания The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4.
Мы не так давно завершили обновление Fallout 4 для PS4 Pro. Это стало возможно благодаря PC-геймингу. Теперь мы обновим Skyrim и Fallout 4 для новой консоли Microsoft
Тодд Говард, директор студии Bethesda
Ранее сообщалось, что Project Scorpio получит переиздание Shadow of War от Warner Bros.
Skyrim и Fallout 4 переиздадут для Project Scorpio
Фото: © facebook.com/skyrim.deutschland
Напомним, анонс новой консоли от Microsoft состоится на выставке E3 2017, которая пройдёт 14–16 июня в Лос-Анджелесе.