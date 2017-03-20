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Опубликовано 20 марта 2017, 12:11

Fallout 4 и Skyrim обновят для новой Xbox

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/skyrim.deutschland

Фото: © facebook.com/skyrim.deutschland

Студия Bethesda добавит новые улучшения в свои игры специально для Project Scorpio.

Директор студии Bethesda Тодд Говард заявил, что на Project Scorpio будут доступны переиздания The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4.

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Мы не так давно завершили обновление Fallout 4 для PS4 Pro. Это стало возможно благодаря PC-геймингу. Теперь мы обновим Skyrim и Fallout 4 для новой консоли Microsoft

Тодд Говард, директор студии Bethesda

Ранее сообщалось, что Project Scorpio получит переиздание Shadow of War от Warner Bros.

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Skyrim и Fallout 4 переиздадут для Project Scorpio

Фото: © facebook.com/skyrim.deutschland

Напомним, анонс новой консоли от Microsoft состоится на выставке E3 2017, которая пройдёт 14–16 июня в Лос-Анджелесе.

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Сергей Сурепин
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