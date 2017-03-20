Швейцарский магазин слил дату выхода новой Assassin’s Creed

Выход нового боевика про наёмных убийц в Египте ожидается уже в октябре этого года.

Швейцарский магазин World of Games опубликовал на своём сайте страницу с игрой Assassin’s Creed: Empire. Сейчас пользователи могут оформить предварительный заказ. Сама же игра ожидается в октябре 2017 года.

Магазин слил дату выхода новой Assassin’s Creed Фото: © Flickr/Soul Annihilator

Ранее сообщалось, что действия Assassin’s Creed: Empire развернутся в Египте. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Предполагается, что также она может выйти на Nintendo Switch.