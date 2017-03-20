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Опубликовано 20 марта 2017, 13:13

Швейцарский магазин слил дату выхода новой Assassin’s Creed

Фото: &copy; Flickr/Soul Annihilator

Фото: © Flickr/Soul Annihilator

Выход нового боевика про наёмных убийц в Египте ожидается уже в октябре этого года.

Швейцарский магазин World of Games опубликовал на своём сайте страницу с игрой Assassin’s Creed: Empire. Сейчас пользователи могут оформить предварительный заказ. Сама же игра ожидается в октябре 2017 года.

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Магазин слил дату выхода новой Assassin’s Creed

Фото: © Flickr/Soul Annihilator

Ранее сообщалось, что действия Assassin’s Creed: Empire развернутся в Египте. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Предполагается, что также она может выйти на Nintendo Switch.

Студия Ubisoft слухи не комментирует.

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Сергей Сурепин
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