ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2017, 14:42

Видео: Северная Корея покарала американский авианосец и бомбардировщик В-21

Коллаж. Фото:&nbsp;&copy; Flickr/Stuart Rankin

Коллаж. Фото: © Flickr/Stuart Rankin

Северокорейский телеканал Uriminzokkiri TV выпустил ролик, в котором под военный марш и бодрую озвучку показывается единственно возможный, с точки зрения северокорейского руководства, сценарий нападения США на КНДР: американский авианосец и бомбардировщик сгорают в адском пламени.

Агрессоров ждёт страшная кара — американские авианосец "Карл Винсон" и бомбардировщик В-21В сгорают. Голос за кадром сообщает, что в горло авианосца "воткнут нож", а бомбардировщик "упадёт с небес, поражённый пламенем".

В видео учения США и Южной Кореи названы прямой агрессией с целью убийства руководства КНДР.

Лайф сообщал ранее, что Северная Корея провела испытания нового ракетного двигателя. Испытание проходило на ракетодроме Тончхан-ни. По его окончании Ким Чен Ын назвал состоявшийся тест новым рождением ракетной индустрии Северной Кореи.

image

Северная Корея показала ролик, в котором моделируется нападение США на КНДР и агрессоры сгорают в адском пламени

Коллаж. Фото: © Flickr/Stuart Rankin

BannerImage
Александр Шоршин
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • США
  • бомбардировщики
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar