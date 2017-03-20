Видео: Северная Корея покарала американский авианосец и бомбардировщик В-21

Северокорейский телеканал Uriminzokkiri TV выпустил ролик, в котором под военный марш и бодрую озвучку показывается единственно возможный, с точки зрения северокорейского руководства, сценарий нападения США на КНДР: американский авианосец и бомбардировщик сгорают в адском пламени.

Агрессоров ждёт страшная кара — американские авианосец "Карл Винсон" и бомбардировщик В-21В сгорают. Голос за кадром сообщает, что в горло авианосца "воткнут нож", а бомбардировщик "упадёт с небес, поражённый пламенем".

В видео учения США и Южной Кореи названы прямой агрессией с целью убийства руководства КНДР.

Лайф сообщал ранее, что Северная Корея провела испытания нового ракетного двигателя. Испытание проходило на ракетодроме Тончхан-ни. По его окончании Ким Чен Ын назвал состоявшийся тест новым рождением ракетной индустрии Северной Кореи.