Нейтан Дрейк не вернётся в Uncharted: The Lost Legacy

Разработчики развеяли ожидания фанатов о том, что главный герой Uncharted появится в самостоятельном дополнении.

Студия Naughty Dog дала чёткий ответ на вопрос о возможном появлении Нейтана Дрейка в Uncharted: The Lost Legacy.

Нейтана Дрейка не будет в Uncharted: The Lost Legacy Фото: © uncharted.wikia.com

По словам одного из авторов сценария Джоша Шерра, как игрового персонажа Нейтана Дрейка в дополнении ждать не стоит.