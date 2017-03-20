Нейтан Дрейк не вернётся в Uncharted: The Lost Legacy
Фото: © uncharted.wikia.com
Разработчики развеяли ожидания фанатов о том, что главный герой Uncharted появится в самостоятельном дополнении.
Студия Naughty Dog дала чёткий ответ на вопрос о возможном появлении Нейтана Дрейка в Uncharted: The Lost Legacy.
Нейтана Дрейка не будет в Uncharted: The Lost Legacy
Фото: © uncharted.wikia.com
По словам одного из авторов сценария Джоша Шерра, как игрового персонажа Нейтана Дрейка в дополнении ждать не стоит.
Директор разработки Курт Маргенау добавил, что Нейтана Дрейка трогать не будут вообще, ни в каком виде.