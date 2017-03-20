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Опубликовано 20 марта 2017, 14:49

Нейтан Дрейк не вернётся в Uncharted: The Lost Legacy

Фото: &copy;&nbsp;uncharted.wikia.com

Фото: © uncharted.wikia.com

Разработчики развеяли ожидания фанатов о том, что главный герой Uncharted появится в самостоятельном дополнении.

Студия Naughty Dog дала чёткий ответ на вопрос о возможном появлении Нейтана Дрейка в Uncharted: The Lost Legacy.

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Нейтана Дрейка не будет в Uncharted: The Lost Legacy

Фото: © uncharted.wikia.com

По словам одного из авторов сценария Джоша Шерра, как игрового персонажа Нейтана Дрейка в дополнении ждать не стоит.

Директор разработки Курт Маргенау добавил, что Нейтана Дрейка трогать не будут вообще, ни в каком виде.

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Сергей Сурепин
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