Омерзительная пятёрка. Игры, за которые нам стыдно

"Сталин против марсиан"

В любой шутке есть доля правды. Расслабьтесь. В этой игре правды нет. Даже само её появление на свет остаётся некой насмешкой свыше. В России издателем этого чуда выступила компания "Новый диск", о которой в данный момент не известно ничего хорошего. Но обиднее всего тот факт, что игра откровенно была сделана на коленке и вся её рекламная кампания строилась на сатирическом противостоянии Сталина и инопланетян. Даже обидно, что такая креативная концепция была уничтожена небрежным исполнением.

Эта виртуальная забава больше похожа на злую шутку, придуманную человеком без чувства юмора. В неё просто невозможно играть без слёз, да и зачем? Это яркий пример того, почему российская игровая индустрия находится на дне. Обычное дело — решили попилить бюджет и разойтись. Но именно из-за таких проектов нам стыдно за отечественный игрострой.

Postal III

Разработчики из студии TrashMasters не просто оправдали своё название — "мусороделы", — но и поглумились над надеждами преданных фанатов серии Postal. Игру превратили в линейный шутер от третьего лица, отняв всю свободу действия у геймера. Её кастрировали в процессе разработки, убрав все элементы, за которые мы любили оригинальные похождения Чувака.

Но абсурднее всего то, что в создании этого шедевра принимал участие сам Винс Дези — руководитель студии Running with Scissors, подарившей нам оригинальный Postal. Непонятно, почему он содействовал глумлению над собственным детищем. Вероятнее всего, в погоне за лёгкой наживой. Также показателен тот факт, что изначально игра позиционировалась как прямое продолжение Postal 2 и её даже планировали выпустить на консолях Xbox 360 и PlayStation 3. Но из-за низкого качества продукта разработчики открестились от него и отменили портирование на другие платформы.

Aliens: Colonial Marines

Если вы являетесь преданным фанатом сериала "Чужие", а фамилия Рипли вызывает у вас тёплые воспоминания из детства — ни в коем случае не играйте в Aliens: Colonial Marines. В игре плохо всё и вся. И, к великому сожалению, она добралась до релиза, попутно изнасиловав ксеноморфов всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ни одно из обещаний разработчиков не было выполнено. Начиная от инновационной графики и заканчивая продвинутым искусственным интеллектом.

Удивительно, что игру позиционировали как каноническое продолжение оригинальной вселенной. На деле же связь оказалась настолько тонкой, что даже кислота ксеноморфа не потребовалась, чтобы порвать её. Но хуже всего, что для озвучки нескольких персонажей были привлечены актёры, исполнившие роли в фильмах по вселенной. Лэнс Хенриксен — Бишоп и Майкл Бин — капрал Хикс. Не самое лучшее клеймо на старости лет, согласитесь.

Ride to Hell: Retribution

Ride to Hell: Retribution должна была стать настоящим откровением о байкерской жизни. Главный герой, мчащийся по хайвею на своём харлее под классический рок и изредка натыкающийся на события, которые генерируются случайным образом. А история должна была поразить нас до дрожи в коленках. Но, к счастью, этого не произошло. Разбираться почему — нет смысла, всё равно вы узнаете об игре только из этих строк.

В итоге мы получили коридорную поделку с линейными поездками на игрушечных мотоциклах, но самое ужасное — отвратительный саундтрек, под который можно только биться лицом об стол. А боевая система в этой игре не заслуживает даже упоминания. Единственный плюс игры в том, что она очень быстро заканчивается, видимо из-за отсутствия таланта у сценариста, но оно к лучшему.

Rogue Warrior

Если вы являетесь ярым фанатом компании Bethesda, то, скорее всего, знаете о чёрном пятне в послужном списке издателя. Rogue Warrior пропитан клюквой более чем полностью. Главными антагонистами тут выступают бравые бойцы Северной Кореи и злые русские, которые хотят нанести ядерный удар по Соединённым Штатам Америки. Но им мешает Ричард Марсинко, который является прототипом реального Ричарда Марсинко — американского "морского котика" в отставке, который написал несколько книг о нелёгкой службе Штатам.

И вроде бы задумка смешная — на грани абсурда. Но в игре не работает ничего. По всей видимости, её даже не тестировали перед релизом, а сразу отправили на конвейер. Если вам хочется посмотреть на модели персонажей, застрявшие в текстурах, — это идеальный вариант, в остальном это полнейший провал.