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Опубликовано 20 марта 2017, 14:52

Путин наградил Ирину Антонову знаком отличия "За благодеяние"

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Президент России Владимир Путин наградил президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову знаком отличия "За благодеяние". Указ о присуждении награды опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 20 марта Ирина Антонова отмечает 95-летие.

Кроме президента Пушкинского музея за вклад в развитие отечественной культуры были награждены гендиректор Большого театра Владимир Урин, отметивший 19 марта 70-летие, и худрук Российского государственного академического молодёжного театра Алексей Бородин, отметивший в 2016 году 75-летие. Урин удостоен ордена Почёта, а Бородин — ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

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Светлана Боброва
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