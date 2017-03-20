Cyberpunk 2077 от авторов "Ведьмака 3" должна выйти к 2019 году

Согласно данным из официального документа, следующая большая игра от CD Projekt RED должна выйти к 2019 году.

Не так давно польская студия CD Projekt RED получила от правительства грант на следующий большой проект. Один из пользователей Reddit нашёл официальный документ , уточняющий детали сделки.

Согласно опубликованной информации, полученные средства пойдут на четыре проекта: бесшовный мультиплеер, кинематографичность, превосходную анимацию и создание города. Работы над каждым из этих пунктов должны быть полностью завершены к июню 2019-го.

Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED выйдет не позднее 2019 года

Известно, что на данный момент помимо "Гвинта" CD Projekt RED работает над крупной игрой Cyberpunk 2077. Исходя из деталей гранта, она должна выйти не позднее лета 2019 года. Разработка ролевой игры ведётся на движке RedEngine 4.

Ранее представители CD Projekt RED сообщили, что полноценный анонс Cyberpunk 2077 состоится максимум за 6 месяцев до релиза игры.