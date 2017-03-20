Анонсированы новые дополнения для Dead Rising 4
Издатель Capcom анонсировал два новых дополнения для постапокалиптического зомби-экшена Dead Rising 4.
Зомби-экшен Dead Rising 4 вышел в конце прошлого года, после чего компания Capcom рассказала о планах выпустить дополнения для игры. Издатель поделился подробностями двух из них.
Первое дополнение получило название Frank Rising. В нём будет рассказана предыстория серии: дни, когда зомби-инфекция только начала распространяться и главный герой заразился. В Frank Rising игроку предстоит искать вакцину для главного героя, пользуясь новыми способностями.
Анонсированы два новых дополнения для Dead Rising 4
Второе дополнение Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf совместит стандартный игровой процесс по уничтожению зомби с мини-гольфом. Фрэнк будет забивать мячи в лунки различных локаций, попутно истребляя инфицированное население. В Mini Golf можно будет играть в одиночку или в компании до четырёх человек: бить по мячу придётся по очереди.
Frank Rising станет доступно уже 4 апреля, а дата выхода Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf не сообщается. Оба дополнения доступны для приобретения отдельно или в составе "сезонного пропуска".