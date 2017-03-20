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Опубликовано 20 марта 2017, 17:31

Анонсированы новые дополнения для Dead Rising 4

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Издатель Capcom анонсировал два новых дополнения для постапокалиптического зомби-экшена Dead Rising 4.

Зомби-экшен Dead Rising 4 вышел в конце прошлого года, после чего компания Capcom рассказала о планах выпустить дополнения для игры. Издатель поделился подробностями двух из них.

Первое дополнение получило название Frank Rising. В нём будет рассказана предыстория серии: дни, когда зомби-инфекция только начала распространяться и главный герой заразился. В Frank Rising игроку предстоит искать вакцину для главного героя, пользуясь новыми способностями.

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Анонсированы два новых дополнения для Dead Rising 4

Фото: © Wikipedia.org

Второе дополнение Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf совместит стандартный игровой процесс по уничтожению зомби с мини-гольфом. Фрэнк будет забивать мячи в лунки различных локаций, попутно истребляя инфицированное население. В Mini Golf можно будет играть в одиночку или в компании до четырёх человек: бить по мячу придётся по очереди.

Frank Rising станет доступно уже 4 апреля, а дата выхода Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf не сообщается. Оба дополнения доступны для приобретения отдельно или в составе "сезонного пропуска".

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Станислав Погорский
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