Анонсированы новые дополнения для Dead Rising 4

Зомби-экшен Dead Rising 4 вышел в конце прошлого года, после чего компания Capcom рассказала о планах выпустить дополнения для игры. Издатель поделился подробностями двух из них.

Первое дополнение получило название Frank Rising. В нём будет рассказана предыстория серии: дни, когда зомби-инфекция только начала распространяться и главный герой заразился. В Frank Rising игроку предстоит искать вакцину для главного героя, пользуясь новыми способностями.