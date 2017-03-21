Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2017, 08:03

Авторы Overwatch значительно изменят героя Лусио

Разработчики Overwatch выпустили обновление для тестового сервера, в котором серьёзно изменили параметры способностей Лусио.

Фото: &copy; playoverwatch.com

Фото: © playoverwatch.com

Главные изменения в последнем обновлении на тестовых серверах Overwatch коснулись Лусио. Скорость полёта его снарядов была заметно увеличена, а радиус действия мелодий, ускоряющих или исцеляющих союзников поблизости, была уменьшена с 30 до 10 метров. Также при скольжении по стенам Лусио теперь становится быстрее на 30%, а прыжок от стены даёт дополнительное ускорение.

image

Разработчики сильно изменили Лусио в новом обновлении для Overwatch

Такие изменения разработчики объясняют тем, что в последнее время Лусио стал почти обязательным выбором для любых команд из-за своей универсальности. Теперь же он не будет подходить для союзников, играющих за героев-одиночек (Фарра, Роковая вдова и другие). Зато разработчикам больше не придётся ослаблять умения Лусио из-за огромного радиуса действия его исцеляющей или ускоряющей ауры.

Разработчики ещё могут что-то изменить, прежде чем установить обновление на основные серверы. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar