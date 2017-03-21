Авторы Overwatch значительно изменят героя Лусио

Главные изменения в последнем обновлении на тестовых серверах Overwatch коснулись Лусио. Скорость полёта его снарядов была заметно увеличена, а радиус действия мелодий, ускоряющих или исцеляющих союзников поблизости, была уменьшена с 30 до 10 метров. Также при скольжении по стенам Лусио теперь становится быстрее на 30%, а прыжок от стены даёт дополнительное ускорение.

Такие изменения разработчики объясняют тем, что в последнее время Лусио стал почти обязательным выбором для любых команд из-за своей универсальности. Теперь же он не будет подходить для союзников, играющих за героев-одиночек (Фарра, Роковая вдова и другие). Зато разработчикам больше не придётся ослаблять умения Лусио из-за огромного радиуса действия его исцеляющей или ускоряющей ауры.

Разработчики ещё могут что-то изменить, прежде чем установить обновление на основные серверы. Полный список изменений доступен на официальном сайте.