Сезонные мероприятия в Diablo 3 впервые пройдут на консолях
Фото © Wikimedia Commons
Теперь владельцы PS4 и Xbox One смогут получать уникальные награды за сезонный поход.
Студия Blizzard запустит новый сезон Diablo 3 не только на ПК, но и на консолях — PlayStation 4 и Xbox One. Для игры это будет уже десятое сезонное мероприятие.
Сезонное мероприятие Diablo 3 появится на консолях
Фото © Wikimedia Commons
В новом сезоне игрокам будут доступны новые декоративные награды (шлемы, наплечники, флаги) и завоевания — "Наперегонки" и "Спринтер".
Десятый сезон Diablo 3 начнётся 31 марта в 18:00.