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Опубликовано 21 марта 2017, 09:27

Сезонные мероприятия в Diablo 3 впервые пройдут на консолях

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Теперь владельцы PS4 и Xbox One смогут получать уникальные награды за сезонный поход.

Студия Blizzard запустит новый сезон Diablo 3 не только на ПК, но и на консолях — PlayStation 4 и Xbox One. Для игры это будет уже десятое сезонное мероприятие.

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Сезонное мероприятие Diablo 3 появится на консолях

Фото © Wikimedia Commons

В новом сезоне игрокам будут доступны новые декоративные награды (шлемы, наплечники, флаги) и завоевания — "Наперегонки" и "Спринтер".

Десятый сезон Diablo 3 начнётся 31 марта в 18:00.

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Сергей Сурепин
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