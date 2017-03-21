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Опубликовано 21 марта 2017, 10:54

Сенатор Австралии выступил в защиту видеоигр

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Член парламента встал на защиту видеоигр после того, как в Австралии запретили Outlast 2.

Сенатор Австралии Дэвид Лейонхельм обратился к правительству и классификационному совету с предложением смягчить контроль в сфере видеоигр. Он считает, что виртуальные развлечения не настолько опасны, чтобы запрещать их.

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Австралийский сенатор защищает видеоигры

Кадр видео: youtube.com

В своём выступлении сенатор привёл в качестве примера Outlast 2, которую не так давно запретили в Австралии из-за сцены сексуального насилия.

Лейонхельм уверен, что запрет игры произошёл из-за ложного стереотипа о том, что в видеоигры играют только впечатлительные дети, которые будут повторять всё, что увидят.

По словам сенатора, средний возраст австралийского игрока составляет 33 года.

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Видеоигры никому не вредят, поэтому правительству и классификационному совету пора оставить геймеров в покое

Дэвид Лейонхельм, сенатор Австралии

Хоррор Outlast 2 выходит 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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