Сенатор Австралии выступил в защиту видеоигр

Член парламента встал на защиту видеоигр после того, как в Австралии запретили Outlast 2.

Сенатор Австралии Дэвид Лейонхельм обратился к правительству и классификационному совету с предложением смягчить контроль в сфере видеоигр. Он считает, что виртуальные развлечения не настолько опасны, чтобы запрещать их.

Австралийский сенатор защищает видеоигры Кадр видео: youtube.com

В своём выступлении сенатор привёл в качестве примера Outlast 2, которую не так давно запретили в Австралии из-за сцены сексуального насилия.

Лейонхельм уверен, что запрет игры произошёл из-за ложного стереотипа о том, что в видеоигры играют только впечатлительные дети, которые будут повторять всё, что увидят.

По словам сенатора, средний возраст австралийского игрока составляет 33 года.

Видеоигры никому не вредят, поэтому правительству и классификационному совету пора оставить геймеров в покое Дэвид Лейонхельм, сенатор Австралии