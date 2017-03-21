Сенатор Австралии выступил в защиту видеоигр
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Член парламента встал на защиту видеоигр после того, как в Австралии запретили Outlast 2.
Сенатор Австралии Дэвид Лейонхельм обратился к правительству и классификационному совету с предложением смягчить контроль в сфере видеоигр. Он считает, что виртуальные развлечения не настолько опасны, чтобы запрещать их.
Австралийский сенатор защищает видеоигры
Кадр видео: youtube.com
В своём выступлении сенатор привёл в качестве примера Outlast 2, которую не так давно запретили в Австралии из-за сцены сексуального насилия.
Лейонхельм уверен, что запрет игры произошёл из-за ложного стереотипа о том, что в видеоигры играют только впечатлительные дети, которые будут повторять всё, что увидят.
По словам сенатора, средний возраст австралийского игрока составляет 33 года.
Видеоигры никому не вредят, поэтому правительству и классификационному совету пора оставить геймеров в покое
Дэвид Лейонхельм, сенатор Австралии
Хоррор Outlast 2 выходит 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.