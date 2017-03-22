От первого контакта до порабощения человечества

Space Invaders (1978 год)

Игра "Космические захватчики" стала культовой для нескольких поколений геймеров и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая аркадная игра всех времён. Но самое главное, что именно в Space Invaders впервые появились пришельцы. Вопреки распространённому мнению, игра показала инопланетян не лупоглазыми гуманоидами, а осьминогоподобными тварями, стремящимися к Земле. И если сопоставить с размерами защитных укреплений землян, их размер не просто внушителен, они могли бы уничтожить Землю в один присест.

Эти пришельцы заняли своё место в культуре как популярные пиксельные персонажи. Но покупая новый чехол для своего IPhone с милым существом на обороте, задумайтесь. Возможно, эти твари могли уничтожить наш вид. А вместо своей любимой офисной работы вы бы добывали ресурсы в шахтах ради куска хлеба.

X-COM: UFO Defense (1993 год)

X-COM: UFO Defense — первая видеоигра про масштабное вторжение инопланетных захватчиков и одна из лучших тактических стратегий всех времён. В ней был представлен целый набор пришельцев: от классических карликовых гуманоидов с большими головами до змееподобных монстров в сопровождении жукоподобных тварей, которые превращают людей в зомби после укуса. Они же появляются в переиздании игры, которое вышло в 2012 году.

Но самым интересным видом являются эфиралы — физически слабые особи, использующие весь потенциал своего мозга. Основной особенностью этих пришельцев являются их псионические способности, которые позволяют им контролировать другие, менее развитые расы инопланетян. Интересно, что после исследования трупа эфирала игрок получает возможность тренировать своих бойцов-псиоников, которые не уступают захватчикам в своём развитии.

Redneck Rampage (1997 год)

Самая первая байка о похищении пришельцами появилась ещё в начале 60-х годов прошлого века. И как вы уже догадались, первым похищенным стал фермер из Бразилии — Антонио Виллас-Боаса. Он работал в поле, когда над ним навис НЛО. При попытке бегства его схватила группа гуманоидов и затащила на летающую тарелку. Там он вступил в интимную связь с женщиной, после чего его вернули в поле.

В Redneck Rampage были высмеяны все основные стереотипы о похищениях людей пришельцами. Так, инопланетянки в игре одеты в латексные костюмы и вооружены огнестрельными бюстгальтерами. Но основную массу противников составляют клоны похищенных фермеров — худой лысый старик или здоровый деревенщина с двустволкой, даже шерифа умудрились обратить. Это показательно, ведь теория о том, что пришельцы живут среди нас, является одной из самых распространённых.

Half-Life (1998 год)

Похождения физика-теоретика с монтировкой в руках показали нам другой сценарий развития вторжения на нашу планету. Суть в том, что захватчики обитают в параллельном мире Зен, двери в который мы открыли сами в ходе неудачного эксперимента. И последствия этого опыта навсегда изменили человеческую историю.

Фауна потустороннего мира богата на причудливые образцы. Одним из самых запоминающихся видов, конечно же, стал хедкраб — паукообразный паразит, который стремится добраться до мозга своей жертвы, чтобы превратить её в зомби. Также в игре представлена раса вортигонтов — одноглазых прямоходящих гуманоидов с тремя руками. Их основной особенностью является генерирование электроэнергии без сторонних приспособлений. Кстати, одним из основных блюд этого вида считаются те самые хедкрабы. Возможно, из них выходит очень вкусный и наваристый суп, но мы этого никогда не узнаем.

Halo (2001 год)

До Halo не было никаких предположений о религии пришельцев. Но разработчики из Bungie поделились своим взглядом на верования инопланетных рас. Так называемый ковенант — союз различных рас, которые объединяет вера в предтеч — высокоразвитую расу, погибшую под натиском паразитических организмов. Ковенант поклоняется предтечам как божествам. Артефакты, оставшиеся после гибели расы, послужили фундаментом для технологического развития пришельцев. Но даже это преимущество не помогло им в войне с человечеством.

Halo не может похвастаться разнообразием видов противников с других планет. Это всё те же однотипные гуманоиды. Единственным отличием от стереотипного инопланетянина является строение их лица. У них вытянутый череп, но что более примечательно — разделённый рот. Что-то подобное мы видели в фильме "Хищник" 1987 года. По всей видимости, именно этот инопланетный охотник является вдохновителем одной из самых популярных игровых вселенных.

Однако на данный момент самым банальным и часто используемым видом пришельцев являются осьминогоподобные твари. Они набрали популярность после фильма "День независимости" 1996 года. Эта тенденция сохранилась даже двадцать лет спустя. К сожалению, за этими каракатицами неинтересно наблюдать, да и было придумано огромное количество видов, которые незаслуженно забыты. Но стоит помнить, что существование жизни вне нашей планеты не было официально доказано. И пришельцы до сих пор остаются лишь вымыслом.