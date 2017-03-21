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Регион
Опубликовано 21 марта 2017, 10:33

Россия погасит последний долг Советского Союза, выплатив $125 млн

Фото: &copy;Flickr/Innis McAllister

Фото: ©Flickr/Innis McAllister

По словам замминистра финансов, РФ заплатит Боснии и Герцеговине в течение 45 дней.

Россия выплатит последний непогашенный долг со времён Советского Союза, выплатив Боснии и Герцеговине чуть более 125 миллионов долларов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

По словам Сторчака, долг будет погашен в течение 45 дней. При этом Россия и Босния и Герцеговина уже подписали соглашение об урегулировании обязательств Советского Союза.

— В результате пересчёта сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу, — заявил Сторчак.

Стоит отметить, что Босния и Герцеговина оставалась единственной страной, перед которой не был погашен долг СССР. Остальные средства были выплачены Россией с 2011 по 2016 год. РФ уже рассчиталась с Хорватией, Сербией, Черногорией, Македонией и Словенией.

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Янковская Ольга
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