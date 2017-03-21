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Опубликовано 21 марта 2017, 12:39

Авторы Mass Effect: Andromeda ответили на травлю девушки-разработчика

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/allierosemarie

Фото: © instagram.com/allierosemarie

Студия BioWare заявила, что Элли Роуз-Мари Леост никогда не занимала позицию главы отдела анимации.

Разработчики Mass Effect: Andromeda выступили в защиту сотрудницы Electronic Arts, которую по ошибке обвинили в проблемах с анимацией в игре. По информации BioWare, Элли Роуз-Мари Леост никогда не занимала должность ведущего аниматора в команде Mass Effect: Andromeda.

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BioWare защитила девушку-разработчика от травли

Фото: © instagram.com/allierosemarie

Ранее на сайте The Ralph Retort появилась статья, автор которой обвинил Элли Роуз-Мари Леост в плохой работе. Он считает, что девушка виновата в проблемах с анимацией персонажей Mass Effect: Andromeda.

Напомним, девушка до работы в Electronic Arts была косплеером. На момент создания игры она проработала в компании только полгода.

Игра Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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