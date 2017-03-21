В конце января Ольга Бузова ошарашила многомиллионную аудиторию своих подписчиков очередной новостью — телеведущая сообщила о своём возвращении на театральную сцену. Всё это время девушка серьёзно готовилась к одной из главных ролей в спектакле "Мужчина нарасхват", а сегодня наконец состоялась долгожданная для неё премьера. При полном аншлаге Бузова появилась на сцене в одном лишь нижнем белье, моментально приковав к себе удивлённые взгляды зрителей.

Пока женская половина аудитории завистливо покачивала головами, глядя на полуобнажённую дебютантку, воспрявшие духом мужчины поддержали артистку овациями. Впрочем, одобрение представителей сильной половины не спасло их от обрушившегося в середине спектакля крика Бузовой "Все мужики козлы!".