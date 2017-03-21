Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России почти не осталось регионов, где был бы превышен эпидемиологический порог по гриппу. А полного избавления от эпидемии стоит ожидать уже в следующем месяце.

— Эпидемия гриппа уходит. Полностью уйдёт к концу апреля. У нас фактически не осталось регионов, где превышен эпидемиологический порог. Произошло изменения штамма, эпидемический штамм гриппа выявляется уже казуистически. В основном определяется вирус гриппа В, который не вызывает эпидемий и крайне тяжёлых, осложнённых форм гриппа, — рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.