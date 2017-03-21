Xbox One ждут большие перемены
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
В ближайшее время компания Microsoft добавит новые функции и внесёт изменения в Xbox One.
Руководитель программной группы Xbox Partner Скотт Хенсон анонсировал сразу несколько обновлений, которые были разработаны по отзывам пользователей Xbox Insider. Выходить они будут с марта этого года.
Microsoft добавит новые функции в Xbox One
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
По словам Хенсона, новые функции начнут появляться в течение следующих нескольких недель. Обратная связь, полученная от участников, покажет, насколько понравились новые функции геймерам.
В Xbox Live появится арена, благодаря чему можно будет проводить турниры среди игроков. Также геймеры смогут устанавливать пользовательские картинки в своих профилях и фильтровать библиотеку игр по платформе — Xbox 360 и Xbox One.