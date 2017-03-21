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Опубликовано 21 марта 2017, 15:18

Xbox One ждут большие перемены

Фото: &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

В ближайшее время компания Microsoft добавит новые функции и внесёт изменения в Xbox One.

Руководитель программной группы Xbox Partner Скотт Хенсон анонсировал сразу несколько обновлений, которые были разработаны по отзывам пользователей Xbox Insider. Выходить они будут с марта этого года.

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Microsoft добавит новые функции в Xbox One

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

По словам Хенсона, новые функции начнут появляться в течение следующих нескольких недель. Обратная связь, полученная от участников, покажет, насколько понравились новые функции геймерам.

В Xbox Live появится арена, благодаря чему можно будет проводить турниры среди игроков. Также геймеры смогут устанавливать пользовательские картинки в своих профилях и фильтровать библиотеку игр по платформе — Xbox 360 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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