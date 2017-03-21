Игроки с ПК наконец смогут посетить Red Dead Redemption
Фанаты Grand Theft Auto V анонсировали модификацию с локациями из ковбойского вестерна.
Команда поклонников GTA V планирует перенести в игру локации из другой популярной игры студии Rockstar Games, которая так и не вышла на ПК, — Red Dead Redemption. Геймеры анонсировали модификацию на форуме фанатов GTA.
Локации из Red Dead Redemption появятся в GTA V
Создатели модификации рассказали, что работа над Red Dead Redemption V велась в течение двух лет. За её основу фанаты взяли версию вестерна для Xbox 360. Все локации будут перенесены в GTA V.
Бета-версия модификации, вес которой составит около двух гигабайтов, запланирована на лето 2017 года.