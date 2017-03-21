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Опубликовано 21 марта 2017, 16:28

Игроки с ПК наконец смогут посетить Red Dead Redemption

Фото: &copy; Flickr/bhautikjoshi

Фото: © Flickr/bhautikjoshi

Фанаты Grand Theft Auto V анонсировали модификацию с локациями из ковбойского вестерна.

Команда поклонников GTA V планирует перенести в игру локации из другой популярной игры студии Rockstar Games, которая так и не вышла на ПК, — Red Dead Redemption. Геймеры анонсировали модификацию на форуме фанатов GTA.

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Локации из Red Dead Redemption появятся в GTA V

Фото: © Flickr/bhautikjoshi

Создатели модификации рассказали, что работа над Red Dead Redemption V велась в течение двух лет. За её основу фанаты взяли версию вестерна для Xbox 360. Все локации будут перенесены в GTA V.

Бета-версия модификации, вес которой составит около двух гигабайтов, запланирована на лето 2017 года.

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Сергей Сурепин
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