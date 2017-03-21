Шведский парламент провёл тренировку по мобилизации

Группа из 50 шведских законодателей провела репетицию своих действий в случае объявления войны, передаёт The Local.

Спикер парламента Урбан Алин отказался сообщить, где именно проходили мероприятия по мобилизации с группой депутатов, которую законодательно уполномочили в случае войны заменить парламент.

Издание сообщает, что Швеция на протяжении двух веков не видела на своей территории вооружённых конфликтов, но сейчас, "когда в мире обстановка очень напряжённая и Россия ведёт себя крайне агрессивно", нужно быть ко всему готовым.

Тренировку планировали ещё с 2014 года, но провести решили только сейчас. В ней принимали участие депутаты как из партии левых, так из правых и ультраправых партий. А в последний раз такая масштабная тренировка проводилась в 1997 году.

Лайф напоминает, что недавно Швеция, опасаясь агрессивной политики России в регионе Балтии, объявила о планах воссоздать институт военного призыва — через семь лет после его отмены.