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Регион
Опубликовано 21 марта 2017, 20:10

Шведский парламент провёл тренировку по мобилизации

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Группа из 50 шведских законодателей провела репетицию своих действий в случае объявления войны, передаёт The Local.

Спикер парламента Урбан Алин отказался сообщить, где именно проходили мероприятия по мобилизации с группой депутатов, которую законодательно уполномочили в случае войны заменить парламент.

Издание сообщает, что Швеция на протяжении двух веков не видела на своей территории вооружённых конфликтов, но сейчас, "когда в мире обстановка очень напряжённая и Россия ведёт себя крайне агрессивно", нужно быть ко всему готовым.

Тренировку планировали ещё с 2014 года, но провести решили только сейчас. В ней принимали участие депутаты как из партии левых, так из правых и ультраправых партий. А в последний раз такая масштабная тренировка проводилась в 1997 году.

Лайф напоминает, что недавно Швеция, опасаясь агрессивной политики России в регионе Балтии, объявила о планах воссоздать институт военного призыва — через семь лет после его отмены.

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Шведские депутаты провели тренировку по мобилизационной готовности в засекреченном месте и по засекреченной программе

Фото: © wikipedia.org

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Александр Шоршин
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