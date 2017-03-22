Horizon: Zero Dawn изобразили в виде игры для Nintendo Game Boy

Художники из Fakes Forge изобразили постапокалиптический экшен Horizon: Zero Dawn в виде игры для Game Boy.
Fakes Forge показала, как могла бы выглядеть Horizon: Zero Dawn, если бы она вышла на старой портативной консоли Nintendo Game Boy.
Если бы Horizon была игрой для Game Boy pic.twitter.com/5fkEWN7Xhc— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) March 21, 2017
Оригинальная Game Boy обладала маленьким монохромным экраном, так что всех красот текущего поколения консолей на нём не показать. Но художники смогли передать уникальный стиль Horizon: на картинке изображены нарисованная Элой и один из механических противников.
Команда Fakes Forge делает различные пародийные изображения, беря за основу популярные игры, сериалы и фильмы. Все их работы можно посмотреть на официальной странице.