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Опубликовано 22 марта 2017, 04:37

Horizon: Zero Dawn изобразили в виде игры для Nintendo Game Boy

Фото: &copy; Flickr/Midhras, Wen Zeng

Фото: © Flickr/Midhras, Wen Zeng

Художники из Fakes Forge изобразили постапокалиптический экшен Horizon: Zero Dawn в виде игры для Game Boy.

Fakes Forge показала, как могла бы выглядеть Horizon: Zero Dawn, если бы она вышла на старой портативной консоли Nintendo Game Boy.

Оригинальная Game Boy обладала маленьким монохромным экраном, так что всех красот текущего поколения консолей на нём не показать. Но художники смогли передать уникальный стиль Horizon: на картинке изображены нарисованная Элой и один из механических противников.

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Horizon: Zero Dawn представили в виде игры для Game Boy

Фото: ©Flickr/Midhras,Wen Zeng

Команда Fakes Forge делает различные пародийные изображения, беря за основу популярные игры, сериалы и фильмы. Все их работы можно посмотреть на официальной странице.

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Станислав Погорский
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