Horizon: Zero Dawn изобразили в виде игры для Nintendo Game Boy

Художники из Fakes Forge изобразили постапокалиптический экшен Horizon: Zero Dawn в виде игры для Game Boy.

Fakes Forge показала, как могла бы выглядеть Horizon: Zero Dawn, если бы она вышла на старой портативной консоли Nintendo Game Boy.

Если бы Horizon была игрой для Game Boy pic.twitter.com/5fkEWN7Xhc — Stas Pogorsky (@stas_hypelord) March 21, 2017

Оригинальная Game Boy обладала маленьким монохромным экраном, так что всех красот текущего поколения консолей на нём не показать. Но художники смогли передать уникальный стиль Horizon: на картинке изображены нарисованная Элой и один из механических противников.

Horizon: Zero Dawn представили в виде игры для Game Boy Фото: ©Flickr/Midhras,Wen Zeng