В Xbox Live началась крупная распродажа игр

Для владельцев консолей Xbox обновилась подборка игр, доступных по скидке обладателям золотой подписки.

Xbox постоянно устраивает распродажи под названием Deals with Gold, во время которых обладатели платной подписки Xbox Live могут приобрести многие игры со значительной скидкой.

В этот раз главными предложениями оказалась Final Fantasy XV (2399 рублей вместо 3999) и Resident Evil 7 (2999 рублей вместо 3999).