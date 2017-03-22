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Опубликовано 22 марта 2017, 06:09

Анонсирована мобильная игра в серии Call of Duty

Фото: &copy; Flickr/justinianlui

Фото: © Flickr/justinianlui

Компания Activision наняла авторов стратегии Clash of Kings для создания мобильной игры в серии Call of Duty.

Activision заключила контракт со студией Exel, известной по таким мобильным хитам, как Clash of Kings и Total War: King's Return. Китайские разработчики займутся созданием мобильной Call of Duty.

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Для мобильных платформ разрабатывают игру в серии Call of Duty

Фото: ©Flickr/justinianlui

Соглашение между компаниями предусматривает создание мобильной игры, её трёхлетнюю поддержку и возможность дальнейшего продления контракта.

Ранее Activision пыталась перенести сверхприбыльную серию на мобильные платформы, разрабатывая Call of Duty: Siege. Однако в итоге проект был отменён.

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Станислав Погорский
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