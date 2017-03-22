Для Overwatch могут выпустить редактор карт
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Разработчики командного шутера Overwatch рассказали о планах сделать пользовательский редактор карт.
Недавнее обновление Overwatch добавило в игру возможность создавать пользовательские матчи, устанавливая собственные правила. Разработчики рассказали, что в будущем в шутер могут добавить и другие способы создавать пользовательские игры.
Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что Blizzard активно рассматривает возможность добавления редактора карт. Благодаря ему игроки смогли бы создавать уровни, воплощая различные идеи, которых сейчас нет в Overwatch.
В Overwatch может появиться редактор карт
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Разработчики говорят, что появление пользовательских карт реально, однако даже примерные сроки внедрения такой возможности команда назвать не может. По их словам, Overwatch создана на новом движке, который изначально не поддерживает пользовательский контент, так что редактор придётся разрабатывать с нуля.