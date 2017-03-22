Для Overwatch могут выпустить редактор карт

Недавнее обновление Overwatch добавило в игру возможность создавать пользовательские матчи, устанавливая собственные правила. Разработчики рассказали, что в будущем в шутер могут добавить и другие способы создавать пользовательские игры.

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что Blizzard активно рассматривает возможность добавления редактора карт. Благодаря ему игроки смогли бы создавать уровни, воплощая различные идеи, которых сейчас нет в Overwatch.