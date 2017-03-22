Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 06:55

Для Overwatch могут выпустить редактор карт

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Разработчики командного шутера Overwatch рассказали о планах сделать пользовательский редактор карт.

Недавнее обновление Overwatch добавило в игру возможность создавать пользовательские матчи, устанавливая собственные правила. Разработчики рассказали, что в будущем в шутер могут добавить и другие способы создавать пользовательские игры.

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что Blizzard активно рассматривает возможность добавления редактора карт. Благодаря ему игроки смогли бы создавать уровни, воплощая различные идеи, которых сейчас нет в Overwatch.

image

В Overwatch может появиться редактор карт

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Разработчики говорят, что появление пользовательских карт реально, однако даже примерные сроки внедрения такой возможности команда назвать не может. По их словам, Overwatch создана на новом движке, который изначально не поддерживает пользовательский контент, так что редактор придётся разрабатывать с нуля.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar