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Опубликовано 22 марта 2017, 07:43

Хоррор The Evil Within 2 может выйти в конце года

Фото: &copy; flickr /&nbsp;BagoGames

Фото: © flickr / BagoGames

Судя по появившейся в Сети вакансии, компания Bethesda давно работает над сиквелом хоррора The Evil Within.

Пользователь форума NeoGAF обнаружил, что в Японии была опубликована вакансия игрового тестера для проекта The Psychobreak 2. Так звучит местное название для хоррора The Evil Within.

В объявлении говорится, что сотрудник будет нанят для работы в период с 4 апреля по 31 октября. Речь идёт о консольной версии игры — о PC в вакансии ничего не сказано. Поскольку тестирование относится к заключительному этапу разработки игры, вероятно, что релиз The Evil Within 2 состоится уже в конце года.

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The Evil Within 2 может выйти уже в конце года

Фото: © flickr / BagoGames

Согласно появившейся ранее неофициальной информации о проекте, главным героем сиквела станет журналист Рэнделл Купер, брат доктора из лечебницы оригинальной The Evil Within. Игровой дизайнер Синдзи Миками больше не задействован в разработке. Также во второй части будут переделаны некоторые механики оригинала.

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Станислав Погорский
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