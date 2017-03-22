Хоррор The Evil Within 2 может выйти в конце года
Судя по появившейся в Сети вакансии, компания Bethesda давно работает над сиквелом хоррора The Evil Within.
Пользователь форума NeoGAF обнаружил, что в Японии была опубликована вакансия игрового тестера для проекта The Psychobreak 2. Так звучит местное название для хоррора The Evil Within.
В объявлении говорится, что сотрудник будет нанят для работы в период с 4 апреля по 31 октября. Речь идёт о консольной версии игры — о PC в вакансии ничего не сказано. Поскольку тестирование относится к заключительному этапу разработки игры, вероятно, что релиз The Evil Within 2 состоится уже в конце года.
The Evil Within 2 может выйти уже в конце года
Согласно появившейся ранее неофициальной информации о проекте, главным героем сиквела станет журналист Рэнделл Купер, брат доктора из лечебницы оригинальной The Evil Within. Игровой дизайнер Синдзи Миками больше не задействован в разработке. Также во второй части будут переделаны некоторые механики оригинала.