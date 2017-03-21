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Регион
Опубликовано 21 марта 2017, 23:34

В Мьянме женщина подала в суд на сына за комментарий в Facebook

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Жительница Мьянмы Тин Тин Хла подала в суд на своего 21-летнего сына Вана О после его оскорбительного комментария в "Фейсбуке" в её адрес, сообщает агентство Франс Пресс.

Молодой человек, назвавший мать проституткой из-за её новых отношений, был арестован. В полиции отметили, что с ним поступят в соответствии с законом, согласно которому запрещены оскорбления в соцсетях.

Вану О было предъявлено обвинение, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

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Эмила Сидорова
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