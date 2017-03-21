В Мьянме женщина подала в суд на сына за комментарий в Facebook

Жительница Мьянмы Тин Тин Хла подала в суд на своего 21-летнего сына Вана О после его оскорбительного комментария в "Фейсбуке" в её адрес, сообщает агентство Франс Пресс.

Молодой человек, назвавший мать проституткой из-за её новых отношений, был арестован. В полиции отметили, что с ним поступят в соответствии с законом, согласно которому запрещены оскорбления в соцсетях.