В Мьянме женщина подала в суд на сына за комментарий в Facebook
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Жительница Мьянмы Тин Тин Хла подала в суд на своего 21-летнего сына Вана О после его оскорбительного комментария в "Фейсбуке" в её адрес, сообщает агентство Франс Пресс.
Молодой человек, назвавший мать проституткой из-за её новых отношений, был арестован. В полиции отметили, что с ним поступят в соответствии с законом, согласно которому запрещены оскорбления в соцсетях.
Вану О было предъявлено обвинение, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.