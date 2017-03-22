СМИ: Тиллерсон призвал сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в письменном обращении призвал Сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО, поскольку это "в сильной степени отвечает интересам Соединенных Штатов", сообщает Reuters.

По данным СМИ, письмо датируется седьмым марта и в нём глава Госдепа выражает мнение, что членство Черногории в Североатлантическом альянсе будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности в соседних странах.