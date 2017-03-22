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Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 02:23

СМИ: Тиллерсон призвал сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в письменном обращении призвал Сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО, поскольку это "в сильной степени отвечает интересам Соединенных Штатов", сообщает Reuters.

По данным СМИ, письмо датируется седьмым марта и в нём глава Госдепа выражает мнение, что членство Черногории в Североатлантическом альянсе будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности в соседних странах.

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Эмила Сидорова
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