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Опубликовано 22 марта 2017, 08:24

Авторы Fallout 4 покажут летом версию игры для виртуальной реальности

Скриншот видео Журнал "Игромания"

Скриншот видео Журнал "Игромания"

Разработчики планируют продемонстрировать рабочую версию Fallout 4 VR на выставке E3 2017.

Вице-президент компании Bethesda Пит Хайнс в интервью HipHopGamer заявил, что рабочая версия Fallout 4 для виртуальной реальности будет представлена на E3 2017.

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Fallout 4 перенесут в виртуальную реальность

Скриншот видео Журнал "Игромания"

Хайнс передал слова директора Bethesda Тодда Говарда. Разработчик описал Fallout 4 VR как самую невероятную игру, которую он когда-либо видел в своей жизни.

По словам Хайнса, гарнитуры виртуальной реальности не заменят привычный гейминг, но их популярность в ближайшие два-три года сильно вырастет.

Напомним, Fallout 4 VR была анонсирована на E3 2016. Выход игры запланирован на 2017 год для HTC Vive. Пресс-конференция Bethesda в рамках E3 2017 пройдёт 11 июня.

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Сергей Сурепин
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