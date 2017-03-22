Авторы Fallout 4 покажут летом версию игры для виртуальной реальности

Разработчики планируют продемонстрировать рабочую версию Fallout 4 VR на выставке E3 2017.

Вице-президент компании Bethesda Пит Хайнс в интервью HipHopGamer заявил, что рабочая версия Fallout 4 для виртуальной реальности будет представлена на E3 2017.

Fallout 4 перенесут в виртуальную реальность Скриншот видео Журнал "Игромания"

Хайнс передал слова директора Bethesda Тодда Говарда. Разработчик описал Fallout 4 VR как самую невероятную игру, которую он когда-либо видел в своей жизни.

По словам Хайнса, гарнитуры виртуальной реальности не заменят привычный гейминг, но их популярность в ближайшие два-три года сильно вырастет.