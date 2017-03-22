Авторы Fallout 4 покажут летом версию игры для виртуальной реальности
Разработчики планируют продемонстрировать рабочую версию Fallout 4 VR на выставке E3 2017.
Вице-президент компании Bethesda Пит Хайнс в интервью HipHopGamer заявил, что рабочая версия Fallout 4 для виртуальной реальности будет представлена на E3 2017.
Fallout 4 перенесут в виртуальную реальность
Хайнс передал слова директора Bethesda Тодда Говарда. Разработчик описал Fallout 4 VR как самую невероятную игру, которую он когда-либо видел в своей жизни.
По словам Хайнса, гарнитуры виртуальной реальности не заменят привычный гейминг, но их популярность в ближайшие два-три года сильно вырастет.
Напомним, Fallout 4 VR была анонсирована на E3 2016. Выход игры запланирован на 2017 год для HTC Vive. Пресс-конференция Bethesda в рамках E3 2017 пройдёт 11 июня.