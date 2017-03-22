Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 09:31

В PlayStation Store началась распродажа эксклюзивных игр

Фото &copy; Flickr/Billy Jackson

Фото © Flickr/Billy Jackson

Для владельцев консолей от компании Sony сейчас доступны игры со значительной скидкой.

Компания Sony объявила распродажу эксклюзивных игр, которые доступны только на консолях PlayStation. Цена была снижена на более чем сто игр.

image

Sony объявила распродажу в PlayStation Store

Фото © Flickr/Billy Jackson

Среди игр, которые стали стоить дешевле, фигурируют Twisted Metal, God of War, Infamous, Sly Cooper, Uncharted, Journey, Ratchet & Clank и многие другие. Скидки на некоторые из них достигают 80 процентов.

Специальные предложения перестанут действовать через неделю, 28 марта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • скидки
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar