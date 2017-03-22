В PlayStation Store началась распродажа эксклюзивных игр
Для владельцев консолей от компании Sony сейчас доступны игры со значительной скидкой.
Компания Sony объявила распродажу эксклюзивных игр, которые доступны только на консолях PlayStation. Цена была снижена на более чем сто игр.
Sony объявила распродажу в PlayStation Store
Среди игр, которые стали стоить дешевле, фигурируют Twisted Metal, God of War, Infamous, Sly Cooper, Uncharted, Journey, Ratchet & Clank и многие другие. Скидки на некоторые из них достигают 80 процентов.
Специальные предложения перестанут действовать через неделю, 28 марта.