Dark Souls 3 получит поддержку PS4 Pro

По словам разработчиков, после выхода обновления на PS4 Pro повысится частота кадров. Также в игре появятся новые арены для сражения между геймерами. Авторы игры внесли в Dark Souls 3 изменения в балансе. Например, тяжёлая броня будет лучше защищать, но из-за этого она станет тяжелее.