Dark Souls 3 получит поддержку PS4 Pro
В новом обновлении для Dark Souls 3 разработчики добавят поддержку улучшенной консоли PlayStation 4.
Студия From Software сообщила, что обновление 1.1 для Dark Souls 3, приуроченное к выходу дополнения The Ringed City, добавит в игру поддержку PlayStation 4 Pro.
Dark Souls 3 адаптируют под PS4 Pro
По словам разработчиков, после выхода обновления на PS4 Pro повысится частота кадров. Также в игре появятся новые арены для сражения между геймерами. Авторы игры внесли в Dark Souls 3 изменения в балансе. Например, тяжёлая броня будет лучше защищать, но из-за этого она станет тяжелее.
Обновление выйдет 24 марта, а дополнение The Ringed City — 28 марта.