Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2017, 12:12

Dark Souls 3 получит поддержку PS4 Pro

Фото: &copy; Flickr/Natty Dread

Фото: © Flickr/Natty Dread

В новом обновлении для Dark Souls 3 разработчики добавят поддержку улучшенной консоли PlayStation 4.

Студия From Software сообщила, что обновление 1.1 для Dark Souls 3, приуроченное к выходу дополнения The Ringed City, добавит в игру поддержку PlayStation 4 Pro.

image

Dark Souls 3 адаптируют под PS4 Pro

Фото: © Flickr/Natty Dread

По словам разработчиков, после выхода обновления на PS4 Pro повысится частота кадров. Также в игре появятся новые арены для сражения между геймерами. Авторы игры внесли в Dark Souls 3 изменения в балансе. Например, тяжёлая броня будет лучше защищать, но из-за этого она станет тяжелее.

Обновление выйдет 24 марта, а дополнение The Ringed City — 28 марта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ps4pro
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar